ТОП-10 (4 октября)

Львовский облсовет одобрил соглашение с Chevron о добыче сланцевого газа

Антимонопольное расследование ЕС в отношении «Газпрома» перешло в новую стадию - СМИ

Группа СКМ купила «Укртелеком»

Янукович назначил Рената Кузьмина заместителем секретаря СНБО

Правительство России одобрило изъятие 8 млрд долл. пенсионных накоплений граждан

Миссия МВФ прибудет в Украину 17 октября

НБУ опровергает информацию о возможной конвертации валютных вкладов в гривню

Кокс и Квасневский подали Януковичу ходатайство о помиловании Тимошенко

СБУ: утечки персональных данных из-за сбоя в работе госреестров не произошло

Саудовская Аравия предлагает Украине создать СП по производству самолетов Ан

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Львовский облсовет одобрил соглашение с Chevron о добыче сланцевого газа

Депутаты Львовского областного совета согласовали проект соглашения о разделе продукции с компанией "Шеврон Юкрейн Б. В." (Chevron) о добыче сланцевого газа на Олесской площади.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 66 депутатов из 102 присутствующих на сессии. Всего во Львовском областном совете 116 депутатов. Не голосовали депутаты от фракции "Свобода".

Рассмотрение вопроса о согласовании сделки продолжалось около шести часов.

Перед началом голосования в сессионный зал ворвались несколько участников акции протеста, проходившей сегодня под стенами областного совета против добычи сланцевого газа во Львовской области. Они скандировали лозунги: «Вы продали Украину», «Позор!» и «Батькивщина», УДАР, Партия регионов - предатели украинского народа!»

Как заявила народный депутат, председатель Львовского облорганизации ВО «Свобода» Ирина Сех, «депутатов Львовского областного совета шантажом, принуждением, кнутом заставили проголосовать за согласование сделки по добыче сланцевого газа на Олесской площади».

«Решалось не только то, будут ли добывать сланцевый газ во Львовской области. Вопрос заключался в том, сломает ли режим Януковича Львовскую область, Галичину, Львовский областной совет. Сегодня появились «тушки» во Львовском областном совете. Ни одно село или район ни одному депутату Львовского областного совета не поручали голосовать за «сланцевое» соглашение. Наоборот - проходили сессии местных советов, на которых общины давали поручение депутатам не поддерживать эту коррупционную сделку. Это не сделка в интересах Государство Украина, в интересах общины Львовской и Ивано-Франковской областей», - подчеркнула Сех.

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. Кабинет министров Украины передал проект соглашений о разделе продукции относительно Олесской площади для согласования во Львовский и Ивано-Франковский облсоветы.Министерство энергетики и угольной промышленности по просьбе Ивано-Франковского и Львовского областных советов приняло решение повысить экологические требования к добыче сланцевого газа на Олесской площади, которую совместно будут осуществлять компании Chevron и «Недра Олесская».

20 сентября текущего года Ивано-Франковский областной совет на внеочередной сессии согласовал новую редакцию проекта Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах площади "Олесская", между Государством Украина, компанией "Шеврон Юкрейн Б. В." и ООО "Недра Олесская".

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади составляют 3 трлн куб. м газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн - на этапе промышленной разработки.

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Антимонопольное расследование ЕС в отношении «Газпрома» перешло в новую стадию - СМИ

Еврокомиссия сформулировала претензии к «Газпрому» по антимонопольному расследованию и теперь готовит заявление, сообщил зампред Европейской комиссии по вопросам конкуренции Хоакин Альмуния.

Претензий к «Газпрому», который подозревают в злоупотреблении своим доминирующим положением и назначении несправедливых цен на свою продукцию, оказалось больше. «Газпром» мог еще и чинить препятствия свободному потоку газа через территории государств — членов ЕС и диверсификации источников поставок, пишут Ведомости.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сказал «Ведомостям», что претензий ЕС компания пока не получала.

Антимонопольное расследование в отношении «Газпрома» началось два года назад по жалобе Литвы, но оно охватило еще и Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Болгарию. По словам Куприянова, «Газпром» не может раскрывать, какие документы компания предоставляла по запросу Еврокомиссии. Часть необходимой европейцам документации могла быть изъята во время обысков в офисе литовской «дочки» «Газпрома» в начале 2013 г.

Представители ЕС ранее заявляли, что иск к «Газпрому» может быть подан весной 2014 г. Если ЕС выиграет разбирательство, то сможет легализовать «реверсные» поставки газа европейских клиентов «Газпрома» в Украину (пока по условиям контрактов, действующих между «Газпромом» и рядом стран, переправка его в другие страны запрещается контрактом). Кроме того, «Газпром» могут через суд обязать выставлять на аукцион все свободные мощности его газопровода. А также компании придется заплатить штраф в размере до 10% от своего оборота за нарушение норм европейского законодательства о конкуренции.

Судебная тяжба между «Газпромом» и ЕС может затянуться на годы, а ее исход неоднозначен. «Вне зависимости от формы собственности и структуры присутствия в Европе “Газпром”, как коммерческая структура, попадает под действие законодательства ЕС, включая законодательство о конкуренции», - считает партнер Squire Sanders Брайен Хартнетт. По его словам, Еврокомиссия имеет полномочия по рассмотрению вопросов, связанных с деятельностью компаний, занимающих доминирующее положение на рынке и подозреваемых в злоупотреблении этим положением. «Установление необоснованно высоких цен расценивается как неправомерное действие. Однако достаточно сложно установить, являются ли такие цены правомерными или нет», — отмечает юрист.

По итогам 2012 г. доля российского газа на европейском рынке составляла около 26%.

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Группа СКМ купила «Укртелеком»

Крупнейшая холдинговая компания Украины - группа СКМ (г. Донецк) завершила сделку по покупке национального оператора фиксированной связи «Укртелеком», говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, сделка завершена куплей-продажей 100% акций компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат корпоративные права «ЕСУ» (Украина). В свою очередь, «ЕСУ» владеет 92,79% акций «Укртелекома» (Украина).

«СКМ располагает ресурсами и опытом, чтобы обеспечить необходимые темпы развития и требующийся бизнесу объем инвестиций для роста», - сказал управляющий директор SCM Advisors (UK) Limited – дочерней компании группы СКМ, которая выступила советником по сделке, Илья Архипов.

В сообщении пресс-службы СКМ также отмечается, что в фокусе «Укртелекома» будет дальнейшее развитие услуг широкополосного доступа в интернет и усиление ориентации бизнеса на клиента.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2013 года Антимонопольный комитет Украины разрешил SCM Financial Overseas Limited, входящей в состав группы компаний СКМ Рината Ахметова, выкупить пакет акций компании Ua Telecominvest Limited, что позволило получить опосредованный контроль над монополистом рынка фиксированной связи — "Укртелекомом".

3 июня группа СКМ и группа EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций компании Ua Telecominvest Limited (Кипр), которой принадлежат корпоративные права компании «ЕСУ» (Украина).

Компания «SCM Financial Overseas Limited» - холдинговая компания, которая вместе с другими субъектами хозяйствования входит в состав группы компаний СКМ Рината Ахметова. В ее состав входит также группа компаний VEGA , которая представлена на рынке фиксированной связи и интернета.

В состав группы VEGA входят: «Фарлеп-Инвест», «АО-Связь», «МИР», «ЦСС», которые, в частности, предоставляют услуги местной телефонной связи и на условиях межоператорских договоров услуги международной и междугородной телефонной связи.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, который насчитывает более 9,4 млн абонентов. Компания также является лидером рынка интернета (более 1,4 млн абонентов). Одновременно «Укртелеком» является оператором связи третьего поколения, предоставляя эти услуги через компанию "ТриМоб".

По итогам прошлого года «Укртелеком» занимал третью позицию на рынке телекоммуникаций Украины с доходом более 8,2 млрд грн.

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Янукович назначил Рената Кузьмина заместителем секретаря СНБО

Президент Украины Виктор Янукович своим Указом назначил первого заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Текст Указа от 4 октября 2013 года размещен на официальном сайте Президента Украины.

Напомним, 27 сентября с.г. в СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что якобы первый заместитель генерального прокурора Украины Кузьмин подал рапорт об отставке. Однако в Генеральной прокуратуре Украины отказались комментировать эту информацию.

2 октября во время коллегии по вопросам оптимизации структуры следственно-надзорных подразделений Генеральной прокуратуры Украины было принято решение о реорганизации управлений в ГПУ. В частности, было реорганизовано Главное следственное управление по расследованию особо важных дел ГПУ, которое возглавлял Кузьмин, и образовано Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины. На должность начальника Главного следственного управления ГПУ был назначен Александр Калифицкий.

Справка УНИАН. Ренат Кузьмин родился в городе Донецк 12 июля 1967 года. Учился в Украинской юридической академии (г. Харьков). В 1999 году назначен прокурором г. Макеевка Донецкой области. 2003 год – заместитель прокурора Донецкой области, начальник управления прокуратуры Донецкой области, прокурор г. Киева; 2005 год – старший помощник прокурора Киевской области; заместитель прокурора Киевской области; в 2006 году назначен заместителем генерального прокурора Украины, с 2010 года - первый заместитель генерального прокурора Украины.

Член коллегии Генеральной прокуратуры Украины, член Высшего совета юстиции Украины, член Национального антикоррупционного комитета (Указ Президента Украины от 16 марта 2012 года № 201/2012), член рабочей группы по реформированию прокуратуры и адвокатуры (распоряжение Президента Украины от 22 ноября 2011 года № 362/2011-рп), член рабочей группы по реформированию уголовного судопроизводства (Указ Президента Украины от 17 августа 2010 года № 820/2010).

Доктор юридических наук, профессор нескольких киевских высших учебных заведений.

Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Украины», награжден орденом «За заслуги» II и III степеней, Почетной грамотой Верховной Рады Украины, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Украины», «Благодарность за добросовестную службу в органах прокуратуры» I степени и «Благодарность за долгую безукоризненную службу в органах прокуратуры».

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Правительство России одобрило изъятие 8 млрд долл. пенсионных накоплений граждан

Правительство России одобрило передачу в 2014 году около 8 миллиардов долларов пенсионных накоплений россиян в Пенсионный фонд на выплату текущих пенсий и пообещало когда-нибудь вернуть будущим пенсионерам их деньги, но без гарантий.

Российские власти в этом году заподозрили негосударственные пенсионные фонды в недобросовестности и решили провести их ревизию, а пока НПФ будут проверять - перенаправить отчисления в накопительную часть пенсии за 2014 год на текущие счета нынешних пенсионеров вместо накопительных счетов будущих. В результате бюджет сэкономит 244 миллиарда рублей дотаций Пенсионному фонду, сообщает Reuters.

"Эти средства, по заверению Минфина,.. могут быть источником для возмещения объема средств на счетах застрахованных лиц", - сказал журналистам после заседания правительства в четверг министр экономики Алексей Улюкаев.

"Это непростая бюджетная конструкция... Мы пока ориентируемся на устные заверения министра финансов", - сказал Улюкаев, который несколько раз высказывался против передачи накоплений в распределительную часть, предупреждая об ухудшении инвестиционного климата и рисках судебных исков от граждан и НПФ.

Решение правительства, испытывающего дефицит средств в казне на фоне торможения экономики, вызвало шквал критики со стороны экспертов, экономистов и некоторых чиновников. В среду президент РФ Владимир Путин вынужден был отбиваться от вопросов о пенсионных накоплениях, убеждая инвестбанкиров в том, что эти деньги не будут конфискованы.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев обещает учесть изъятые накопления россиян при их выходе на пенсию. "Какие-то деньги уйдут из накопительной части навсегда. Взносы, которые уплачиваются в 2014 году до момента переоформления фонда идут в страховую часть. Эти деньги учитываются в расчетном пенсионном капитале граждан. И страховая пенсия будет назначена из тех денег, которые в 2014 году недопоступили в государственный пенсионный фонд", - сказал он в интервью бизнес-сообществу Thomson Reuters Trading Russia FI.

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Миссия МВФ прибудет в Украину 17 октября

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибудет в Украину 17 октября, сообщили УНИАН в представительстве МВФ в Украине.

«Миссия МВФ под руководством Николая Георгиева посетит Украину в период с 17 по 29 октября для проведения дискуссий в рамках консультаций по статье 4 статей соглашения с МВФ за 2013 год (в рамках надзора) с Украиной, а также осуществления постпрограммного мониторнига», - приводятся в сообщении слова постоянного предствителя МВФ в Украине Жерома Ваше.

По информации представительства, миссия оценит макроэкономическую ситуацию и обсудит с представителями власти широкий спектр вопросов экономической политики, а также планы на ближайший и среднесрочный периоды.

Как сообщал УНИАН, правительственная делегация Украины намерена отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров с Международным валютным фондом 10 октября.

26 сентября директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс подтвердил намерение фонда вести с Украиной переговоры о возобновлении сотрудничества и подписании новой программы кредитования объемом порядка 15 млрд долл. до конца осени.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявил, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о предоставлении кредита. По словам главы государства, Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одного - повышение цен на газ для населения. Вместе с тем, Украина предлагает заменить это условие другим и готова к соответствующим переговорам.

В июле заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Вильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того как страну посетит миссия МВФ.

Тогда же, в июле, Совет директоров Международного валютного фонда выразил намерение включить Украину в постпрограммный мониторинг, предполагающий более частые консультации с властями по вопросам макроэкономической политики и преодоления кризисных явлений, поскольку задолженность Украины перед Фондом превысила допустимый размер в 200% квоты. Объем задолженности Украины перед МВФ по состоянию на 30 июля составляет 5,27 млрд СДР (8 млрд долл.) – 383,8% квоты.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества с МВФ станет сигналом к возобновлению сотрудничества с Европейским Союзом по программе предоставления финансовой помощи Украине в объеме 610 млн евро.

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НБУ опровергает информацию о возможной конвертации валютных вкладов в гривню

Информация о возможных инициативах Национального банка Украины по конвертации валютных вкладов граждан в гривню не соответствует действительности.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Национального банка Украины, об этом заявил член правления Нацбанка Александр Дубихвост.

«Это не соответствует действительности, противоречит здравому смыслу», - ответил он на вопрос о возможной конвертации валютных вкладов граждан в банках. По словам Дубихвоста, в настоящий момент в рамках мероприятий по снижению долларизации национальной экономики Национальный банк совершенствует политику обязательного резервирования, дифференциации отчислений банков в Фонд гарантирования вкладов в зависимости от доли валюты в портфеле вкладов банка. При этом никакие инициативы относительно вкладов граждан Нацбанком не рассматриваются. «О такой мере у нас не может быть и речи», - добавил член правления НБУ.

Как сообщал УНИАН, по информации Национального банка, спрос населения на иностранную валюту за январь-август текущего года снизился в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

По мнению банкиров, обесценивание национальной валюты по отношению к доллару США в ближайшее время не предвидится, а тенденция к повышению ставок по депозитам на банковском рынке является сезонным явлением, поскольку банкам необходимы дополнительные ресурсы для наращивания объемов кредитования, традиционно растущего осенью.

30 сентября на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,1895/8,1925 грн/долл. против 8,1245/8,1270 грн/долл. 30 августа.

В августе 2013 года сумма покупки валюты населением на наличном рынке на 136,2 млн долл. превысила сумму ее продажи после обратной тенденции четыре месяца подряд, в апреле-июле текущего года.

По прогнозам экспертов, средний курс продажи наличного доллара к концу года может составить от 8,30 до 8,50 грн/долл., что обусловлено ограниченными объемами привлечения валютных кредитов и снижением золотовалютных резервов Нацбанка, которые в августе снизились на 4,7% - до 21,652 млрд долл.

В то же время Нацбанк продолжает проводить последовательную политику, направленную на дедолларизацию экономики страны. Так, постановлением №365 от 16 сентября регулятор обязал банки зачислять банковские переводы в иностранной валюте в пределах Украины на счета получателей в гривневом эквиваленте. Также с 30 сентября регулятор третий раз в текущем году повысил нормы обязательного резервирования по средствам в иностранной валюте.

Требования Нацбанка по обязательной продаже 50% валютной выручки резидентов от внешнеэкономических контрактов (постановление НБУ №164) и по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим торговым операциям до 90 календарных дней (постановление НБУ №163) продлены до 19 октября.

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Кокс и Квасневский подали Януковичу ходатайство о помиловании Тимошенко

Члены Мониторингововой миссии Европейского парламента Пэт Кокс и Александр Квасневский подали Президенту Украины Виктору Януковичу ходатайство о помиловании экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил защитник Тимошенко Сергей Власенко.

Он подчеркнул, что два часа назад встречался с Коксом и Квасневским, которые сообщили ему, что сегодня во время их встречи с Януковичем они “для юридической легализации возможности выезда Юлии Тимошенко за границу” подали подписанное ими ходатайство о помиловании Тимошенко.

Власенко также добавил, что считает это “основанием Януковичу использовать имеющиеся у него конституционные полномочия для обеспечения подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на Вильнюсском саммите”.

Как сообщал УНИАН, ранее, в апреле этого года, ряд женщин-депутатов от оппозиции передали Президенту Украины просьбы о помиловании Тимошенко, которая отбывает 7-летний срок за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Российской Федерацией. При этом Янукович передал это ходатайство на рассмотрение Комиссии по помилованию.

27 апреля на заседании Комиссии по вопросам помилования было принято решение рекомендовать Януковичу отказать в помиловании Тимошенко, поскольку оно может оказаться преждевременным в связи с продолжением расследования в отношении нее уголовных дел.

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СБУ: утечки персональных данных из-за сбоя в работе госреестров не произошло

Утечки информации с персональными данными граждан в результате приостановки работы государственных реестров не произошло.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, СБУ в рамках открытого Генеральной прокуратурой уголовного производства по факту несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей Министерства юстиции, что привело к прекращению функционирования 12 государственных и единых реестров информационной сети, согласно компетенции, была осуществлена соответствующая проверка.

«Установлено, что в результате остановки функционирования государственных реестров утечки информации с персональными данными граждан Украины не произошло», - отметили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, 3 октября заместитель генерального директора ГП «Информационный центр» Вадим Хоруженко заявил о рейдерском захвате государственных реестров.

По словам Хоруженко, речь идет о 18 утраченных госреестрах, среди которых одним из основных является реестр прав собственности на недвижимость, кроме того, данные о браках, рождениях, смертях.

По словам Хоруженко, имея такие данные, «нечистые на руку люди» могут их легко использовать в своих целях, поскольку проверить достоверность документов в связи с утратой реестра фактически невозможно.

В открытом обращении «Информационного центра» отмечается, что «с 1 октября 2013 года работа всех реестров Министерства юстиции была прекращена».

Вместе с тем, в тот же день министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что государственные реестры «не пострадали и не повреждены», поскольку никакие посторонние лица не имели к ним доступа.

Сегодня, 4 октября, председатель Укргосреестра Дмитрий Ворона сообщил, что утечки информации из базы данных государственных реестров не было, а их работа уже полностью возобновлена.

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Саудовская Аравия предлагает Украине создать СП по производству самолетов Ан

Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Украиной в авиакосмической отрасли и предлагает рассмотреть возможность создания совместного предприятия по производству самолетов семейства Ан в этой стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, об этом заявил вице-президент Научно-технологического центра им. короля Абдулазиза принц Турки бин Сауд бин Мухаммед Аль-Сауд в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

«Мы заинтересованы в совместном производстве на территории Саудовской Аравии самолетов семейства Ан», - цитирует принца пресс-служба правительства.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Основными подразделениями ГП «Антонов» являются опытно-конструкторское бюро по проектированию, перспективным и экспериментальным исследованиям, сертификации, сопровождению серийного производства и эксплуатации; опытное производство, основной задачей которого является изготовление экспериментальных образцов авиационной техники; летно-испытательная и доводочная база, предназначенная для проведения летных испытаний, доработки и сертификации самолетов, а также для обучения летного и технического персонала; службы ведущих специалистов по проектам.

В состав ГП «Антонов» также входят авиатранспортное подразделение – национальный авиаперевозчик авиакомпания «Авиалинии Антонова», которая обеспечивает доставку различных грузов по всему миру, и филиал «Серийный завод «Антонов», где налажено серийное производство самолетов «Антонов».

УНИАН