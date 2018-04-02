Баланс недели: "Дружба" с Сhevron за 10 миллиардов, Китай оросит украинские земли, Минфин теряет "аппетит"

Главной новостью минувшей недели стало внеплановое и крайне неудачное начало отопительного сезона во многих регионах Украины, к которому, по обыкновению, никто оказался не готов. Какими бы жесткими не были призывы чиновников подключать к теплу всех и немедленно, коммунального хаоса избежать не удалось: там, где включали отопление, нередко выключали свет и наоборот. Причем сообщить о неполадках попросту некуда. Дозвониться до аварийных служб не представляется возможным даже в Киеве, жители которого быстро вспомнили начало 90-х, когда приходилось либо мыться горячей водой, но при свечах, либо смотреть телевизор, но довольствоваться при этом минимумом коммунальных удобств.

И поскольку жесткая экономия энергоресурсов взята нынче за правило, к веерным отключениям электроэнергии и холодным батареям многим придется привыкнуть.

Впрочем, жизнь и в этих условиях не стоит на месте. Из всего многообразия событий не коммунального характера минувшей недели выделились следующие:

Даешь газу!

В энергетическом секторе ключевая новость недели пришла из Львова, где областной совет после многочасовых дебатов одобрил Соглашение о разделе продукции (СРП) с американской компанией Chevron по добыче сланцевого газа на Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.). В конце сентября такое же решение принял Ивано-Франковский облсовет. Потенциальный объем инвестиций со стороны Chevron, по словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, в добычу топлива составит порядка 10 млрд долл. Лишь оценка газовых запасов потребует не менее 350 млн долл. Причем она начнется сразу же, как только все бюрократические формальности будут согласованы Кабинетом министров.

Проект с Chevron станет вторым по диверсификации источников добычи газа в Украине после подписанного в начале года аналогичного соглашения с компанией Royal Dutch Shell, осваивающей Юзовское месторождение в Харьковской и Донецкой областях. Как ожидается, добыча на этих месторождениях составит 11-16 млрд кубометров сланцевого газа в год. Это - без малого половина объема газа, импортируемого Украиной из России.

Стоит признать, что переговоры с Chevron не были гладкими, и несколько месяцев назад компания заявляла о возможном выходе из проекта из-за затягивания подписания соглашения. Более того, Министерство энергетики и угольной промышленности по просьбе Ивано-Франковского и Львовского областных советов приняло решение повысить экологические требования к добыче сланцевого газа на Олесской площади. Однако теперь Минэнерго выражает сдержанный оптимизм, хотя и признает, что непосредственная добыча топлива потребует длительного подготовительного периода в 2-3 года.

Минфин снижает заемные обороты

На минувшей неделе Министерство финансов еще раз подтвердило намерение не выходить на рынок внешних заимствований из-за чрезмерно высокой доходности украинских бондов, а также заявило об общем снижении активности на долговом рынке. По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галины Пахачук, снижение суверенных рейтингов страны - до уровня Сaa1 по версии агентства Moody’s - повлияло на стоимость долговых бумаг. Их доходность превысила 10%. «На рынке минимальные суммы бондов, и острой необходимости в новых займах нет, поэтому пока, с такой доходностью, мы не будем выходить на внешние рынки», - сказала представитель Минфина.

Она также заявила о том, что до конца текущего года политика Минфина по привлечению новых заимствований будет умеренной. По словам Пахачук, в рамках бюджета на текущий год Минфин может привлечь еще «от силы» 22 млрд грн. При этом по оперативным данным Госказначейства на 30 сентября, с начала года в госбюджет поступило 99,5 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот же период составили 54,8 млрд грн, на обслуживание госдолга – 22,2 млрд грн.

От части «спокойствие» Минфина разделяют и Нацбанке. По информации члена правления НБУ Александра Дубихвоста, золотовалютные резервы страны остаются на прежнем уровне - порядка 21,6 млрд долл. В экспертном сообществе эту цифру не единожды называли «пороговым» индикатором выполнения государственных финансовых обязательств. Иными словами, денег на покрытие валютных обязательств, включая внутренние и внешние долги, хватает. И эта тенденция, надо полагать, сохранится до конца года, поскольку объем необходимых к выплате платежей является посильной ношей – 1,85 млрд долл.

Кроме того, власти рассчитывают на успех предстоящих переговоров с Международным валютным фондом, который может принять положительное решение о кредитовании Украины в объеме порядка 15 млрд долл. уже до конца года. Правительственная делегация планирует отправиться в Вашингтон 10 октября.

В преддверии визита, Президент Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявлял, что Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одного - повышения цен на газ для населения. Вместе с тем, Киев рассчитывает убедить кредитора и заменить это требование другим.

Макростатистика – без улучшений

На минувшей неделе Нацбанк сообщил, что уровень падения реального ВВП во втором квартале не изменился, а бюджетный дефицит вырос вдвое. В годовом измерении падение экономики, по оценке НБУ, составило 1,3% - преимущественно за счет сокращения промышленного производства на 5,7% в годовом измерении (-5% в I квартале). Драйвером роста стал агросектор, показатели которого несколько компенсировали низкий внешний спрос на украинский экспорт.

На этом неутешительном фоне международные аудиторы продолжили снижать корпоративные рейтинги. В частности, Fitch подтвердил негативный прогноз и рейтинг «В» для горнорудной Ferrexpo, подчеркивая существенную зависимость компании от действий украинского правительства.

Что же касается дефицита бюджета, то согласно статданным НБУ, в январе-июле текущего года он составил 1,3% ВВП, что практически в 2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года (0,7% ВВП). «За первое полугодие дефицит бюджета составил 28 млрд грн, или 4,3% ВВП. Первичный дефицит (за исключением расходов на обслуживание долга) в январе-июле составил 1,3% ВВП (0,7% в январе-июле 2012 года)», - сообщил регулятор.

При этом государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-июль 2013 года по сравнения с началом года вырос на 7,3% - до 553,3 млрд грн (545,1 млрд грн по состоянию на конец II квартала) – в основном за счет роста государственного долга на 47,9 млрд грн ( 30,8% ВВП).

Среди положительных тенденций Нацбанк назвал снижение спроса населения на валюту, который за 8 месяцев упал в 20 раз. «Поменялось поведение населения на валютном рынке. Если ранее население было активным участком, то сейчас вышло с этого рынка. Сальдо покупок населением за 8 месяцев текущего года составило 262 млн долл. США, за аналогичный период 2012 года - 4,4 млрд долл., то есть, практически в 20 раз меньше спрос со стороны населения», - сообщил член правления Нацбанка Александр Дубихвост.

Украинским аграриям - китайский кредит

Относительно ключевого для экономики страны аграрного сектора важной новостью минувшей недели стало заявление главы Минагропрода Николая Присяжнюка о планах привлечь у Эксимбанка Китая под государственные гарантии кредит на 3 млрд долл. для восстановления системы орошения южных областей страны. По его словам, условия займа достаточно привлекательные: 6,5% - стоимость кредита, включая все расходы, плюс пять лет каникулы, и через пять лет на протяжении 10 лет возвращение тела кредита. Министр считает, что денег хватит, чтобы восстановить работавшую во времена СССР систему орошения на площади 1,2-1,4 млн га, что составляет около половины нуждающихся в орошении земель.

Реализация проекта, как ожидается, может начаться уже в 2014 году.

Однако в экспертной среде к скорой реализации планов Минагропрода отнеслись скептически. В частности, в Украинской аграрной ассоциации (УАА) утверждают, что оросительные системы в Украине находятся в разных формах собственности и механизм передачи их единому собственнику не выработан. Мало того, аналитики задаются вопросом - «после восстановления систем орошения обяжут ли их собственника продавать выращенную продукцию в Китай»?

В этой связи любопытной становится и другая подробность отношений Украины с Китаем. Решение о кредите было принято, как только появились слухи о возможности выделения китайским аграриям 3 млн га украинских угодий. Вызывает вопросы и тот факт, что половина кредита - 1,5 млрд долл. придет в товарной форме и пойдет, по прогнозам Минагропрода, на обновление парка вагонов-зерновозов, реконструкцию государственных линейных элеваторов и создание новых логистических маршрутов, в том числе и по рекам.

Руководство страны призывает смотреть на проблемы шире, а именно – как на шанс укрепить позиции страны на мировом аграрном рынке.

"Реестровый" скандал

Громкий скандал недели – «реестровый», скорее всего, не пройдет без последствий. Несколько суток (с 1 по 3 октября) в Украине было заблокировано функционирование государственных и единых реестров. Украинцы - физические и юридические лица - не могли совершать сделки с недвижимостью, оформлять наследство, взять выписки из баз данных и пр. Заместитель генерального директора ГП «Информационный центр» Министерства юстиции Вадим Хоруженко заявил о рейдерском захвате госреестров – 18 баз данных. ЧП произошло после смены руководства предприятия. По словам Хоруженко, не исключено, что за время блокирования реестров данные попали в «нечистые» руки, которые теперь могут легко использовать их в своих целях.

Глава Минюста ответила на это следующим образом: "Что это за сотрудники, заявления которых мы видим в СМИ, я не знаю. Я думаю, что это сообщники".

Кстати, в Министерстве юстиции опасений Хоруженко не разделяют и заверяют: реестры восстановлены и работают, все виновные будут наказаны.

Пройдет ли история с реестрами незамеченной и окажется ли она не более чем «техническим сбоем», станет понятно очень быстро – на момент появления на «черном рынке» первых «пиратских» дисков с данными реестров.

Леся Сафронова (УНИАН)