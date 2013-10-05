Янукович 7 и 9 октября посетит Польшу и Турцию

7 октября состоится рабочий визит Президента Украины Виктора Януковича в Республику Польша, а 9 октября - официальный визит главы государства в Турецкую Республику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом заявил советник Президента - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрей Гончарук на брифинге.

В рамках визита в Польшу Янукович посетит Краков, где примет участие в многосторонней встрече с президентами Республики Польша Брониславом Коморовским, Федеративной Республики Германия Йоахимом Гауком и Итальянской Республики Джорджио Наполитано.

Главная тема, которую будут обсуждать президенты, - европейская интеграция Украины в свете подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС во время Вильнюсского саммита инициативы «Восточное партнерство» в ноябре текущего года. Наряду с этим планируется уделить внимание вопросам многостороннего сотрудничества в энергетической и транспортной сферах.

В Кракове также предполагается подписание Президентами Украины и Польши в ходе их отдельной двусторонней встречи Программы украинско-польского сотрудничества на 2013-2015 годы.

Ключевым элементом визита Януковича в Турецкую Республику является проведение третьего заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, отметил Гончарук.

Во время посещения Анкары Янукович встретится с Президентом Турецкой Республики Абдуллахом Гюлем и председателем правительства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сторонами планируется к обсуждению широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортной, научно-технической, гуманитарной сферах, расширения межрегиональных связей, а также международной повестки дня.

Во время визита планируется подписание Плана мероприятий по развитию отношений между Украиной и Турецкой Республикой на 2014-2015 годы, а также ряда двусторонних документов в сферах образования, конкурентной политики и лесного хозяйства.