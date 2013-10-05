Тимошенко играет с Януковичем в игру "у кого крепче нервы" - польский эксперт

Варшава. Заключенная экс-премьер-министр Юлия Тимошенко пытается выиграть у Президента Украины Виктора Януковича психологическую игру "у кого крепче нервы", в надежде на то, что он таки освободит ее накануне ноябрьского саммита "Восточного партнерства", на котором планируется подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Варшаве высказал эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей Шептицкий, комментируя заявление Тимошенко и ее защитника Сергея Власенко.

Эксперт отметил, что Тимошенко и власть пытаются "напугать" друг друга и надеются, что противник сдастся первым.

"Это как игра в покер: кто первый моргнет глазом, тот и окажется дураком", - сказал Шептицкий.

Собеседник агентства назвал парадоксальной ситуацию с Соглашением об ассоциации Украины с ЕС, отметив, что обе стороны хотят его подписать на ближайшем саммите. Об этом, по его мнению, свидетельствуют последние сообщения о том, что Европейский Союз будет принимать окончательное решение, подписывать ли документ с Украиной в ноябре, а не 21 октября, как сообщалось ранее.

Отвечая на вопрос, могут ли сегодняшние заявления свидетельствовать о том, что власть и оппозиция уже договорилась о механизме освобождения Тимошенко и запустили его реализацию, Шептицкий сказал: "Это, скорее, попытка давления на Януковича".

Как сообщал УНИАН, 4 октября защитник Тимошенко Сергей Власенко зачитал заявление экс-премьера, в котором говорится о ее согласии выехать на лечение в Германию. Тимошенко объясняет, что приняла предложение о лечении за рубежом ради подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Власенко также сообщил, что представители Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский 4 октября передали Президенту Украины Виктору Януковичу ходатайство о помиловании Тимошенко "для юридической легализации возможности выезда Юлии Тимошенко за границу".