Луценко убежден, что Тимошенко будет освобождена в ближайшее время

Бывший министр внутренних дел Юрий Луценко убежден, что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко будет освобождена в ближайшее время.

Об этом он сказал в эфире «5 канала», сообщает «Украинская правда».

"Слово "если" - лишнее. Юлию Тимошенко освободят. Сегодня этот процесс начался, и он будет завершен. Кто формально подпишет этот указ, понятно, - Янукович. Кто от этого выиграет – Украина, потому что сможет освободиться от навязанного, неестественного пути. От этого выиграет, частично, конечно, и сама Тимошенко", - сказал Луценко.

По его мнению, освобождение Тимошенко откроет Украине "ворота в Европу", которые Украине открыли в этом году.

"Оппозиция должна праздновать. Подписание Соглашения об ассоциации не является победой только Януковича, это достижение Украины, ее граждан, которые формировали эту необходимость и наконец ее добились. Янукович является нашим (оппозиции) попутчиком до 27 ноября, когда он подпишет Соглашение об ассоциации. На следующий день он станет мишенью для украинской оппозиции, потому что все еврозаконы, европерспективы при президенте Януковиче равны почти нулю", - сказал Луценко.

"Поэтому в этом году нужно подписать Соглашение об ассоциации, в 2015-ом – сменить Президента, в 2017-ом, на парламентских выборах, - поддержать проевропейское большинство в парламенте", - добавил он.