Азаров назвал взвешенной позицию Беларуси относительно ассоциации Украины с ЕС

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает «спокойной и взвешенной» позицию Беларуси по поводу планов Украины подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом Азаров заявил в интервью газете «Советская Белоруссия» накануне своего официального визита в Беларусь.

«Мы очень благодарны руководству Беларуси за очень взвешенную, спокойную оценку нашего решения о подписании известного соглашения с Евросоюзом. Те спокойные оценки, которые сегодня преобладают в позиции белорусского руководства, в том числе на последней встрече с премьер-министром Михаилом Мясниковичем, говорят, что Беларусь конструктивно смотрит на этот сложнейший процесс и делает абсолютно правильные выводы. Вот я на месте Минска сделал бы то же самое. Если, скажем, твой сосед принял такое решение, давай подумаем, а как сделать так, чтобы нам обоим было лучше, а не хуже. И не только нам, но и нашим партнерам. И здесь мы готовы к максимальному сотрудничеству. Максимальному», - заявил Азаров.

Как сообщал УНИАН, официальный визит Азарова в Беларусь состоится 7-8 октября.

Премьер-министр Беларуси Мясникович 25 сентября в комментарии УНИАН заявил, что на сегодняшний день нет оснований говорить о каких-то угрозах для двусторонней торговли Беларуси и Украины из-за ожидаемого подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.