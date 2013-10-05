Президент заинтересован в решении проблемы Тимошенко – депутат Олейник

Народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник считает, что Президент Украины Виктора Янукович заинтересован в решении вопроса экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, но пока неизвестно, каким именно образом Президент его будет решать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Олейник сказал 4 октября вечером в телеэфире программы ШустерLive.

«Президент Украины, как и власть в целом, как никто иной, заинтересован в решении этой проблемы», - заявил он и добавил, что еще одним примером такой заинтересованности является помилование экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

«Это также было требование Европейского Союза: как по делу Луценко, так и Тимошенко», - отметил депутат.

По словам Олейника, есть два реальных варианта: предложение относительно помилования Тимошенко и предложение относительно ее лечения. «Если брать относительно помилования, то ситуация с Тимошенко, а мы говорим в правовом отношении, значительно иная, чем Луценко», - сказал Олейник. По его словам, Луценко был осужден и отбывал наказание, не имея при этом других уголовных дел.

В то же время, заявил депутат, Тимошенко осуждена за совершение тяжкого преступления, при этом еще ряд уголовных дел в отношении нее находится на досудебном и судебном разбирательствах.

«И если Европейский Союз пошел навстречу Украине, и об этом свидетельствуют сегодня даже обращения Пэта Кокса и Квасневского, вы, может, найдете где-то за рубежом случай, когда мы, граждане Украины, и депутаты обратимся, например, к суду Франции или к Президенту Франции с просьбой помиловать Президента предыдущего. Судили Президента Жака Ширака? Наверное, не примут такое обращение, потому что есть процедура», - сказал Олейник.

В то же время, по словам Олейника, Евросоюз, с одной стороны, движется к решению проблемы Тимошенко, с другой – «мы ищем вариант», а сама Тимошенко, в то же время, «не идет навстречу».

При этом сказал он, обращение о помиловании свидетельствует и о ее «виновности», ведь «помилование – это, бесспорно, к лицу, которое отбывает наказание».

Также депутат отметил, что Тимошенко должна прибыть на судебное заседание по ЕЭСУ. «Если уголовные дела прокуратура, я говорю теоретически, может прекратить даже без нашего с вами участия, то суд не может прекратить дело, если он вызывает, а человек не идет», - объяснил он.

Кроме того, Олейник заметил, что не может сказать, «как будет действовать Президент». «Потому что есть обращение конкретных лиц (членов Мониторинговой миссии Европарламента Кокса и Квасневского – УНИАН) относительно помилования. Но я говорю как законодатель, что ситуация правовая непростая. Что будет делать парламент – также нужно посмотреть. Но мы должны искать решение этой проблемы», - сказал депутат.

По словам Олейника, Тимошенко «не должна сидеть, сложа руки, и думать: это вы побегайте все вместе, и украинцы, и чиновники, а я буду игнорировать те правила, которые она и принимала».

Он отметил, что сегодня нужно решить, как именно может быть применен механизм помилования, когда еще не закрыты уголовные дела.

Как сообщал УНИАН, 4 октября защитник Тимошенко Сергей Власенко заявил, что Кокс и Квасневский подали Януковичу ходатайство о помиловании Тимошенко. Власенко сказал, что считает это «основанием Януковичу применить имеющиеся у него конституционные полномочия для обеспечения подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на Вильнюсском саммите».