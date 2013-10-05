Комиссия по вопросам помилования еще не рассматривала вопрос Тимошенко

Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования еще не рассматривала помилование экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Об этом заявила член комиссии Лариса Скорик радио «Свобода».

«Каждый член комиссии получает повестку дня, мы над ней работаем недели две, однако сейчас мы еще ничего не получали. Есть два обязательных условия: человек должен обращаться лично, и человек должен отбыть хотя бы половину срока. Мы много людей помиловали, причем во всех случаях – при этих исходных данных», – объяснила она.

По словам Скорик, тот, кто просит помилования, должен обязательно признать свою вину. Поэтому она не считает, что обращение представителей миссии Европарламента Пэта Кокса и Александра Квасневского является основанием для помилования Тимошенко.

«Кто такой Квасневский для Тимошенко, а она – для него? Близкий член семьи? Бывает, что просят о помиловании для больного», – заметила Скорик.

Однако она выразила сомнение, что болезнь Тимошенко дает основания рассматривать просьбу других лиц в отношении нее.

Скорик сказала, что не припомнит, чтобы комиссия по вопросам помилования собиралась внеочередно и на протяжении дня рассматривала то или иное дело. Однако она не исключает, что это возможно.

Как сообщал УНИАН, 4 октября защитник Тимошенко Сергей Власенко обнародовал заявление экс-премьера, в котором речь идет о ее согласии выехать на лечение в Германию. Тимошенко объяснила, что приняла предложение о лечении за рубежом ради подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Власенко также сообщил, что представители Европарламента Кокс и Квасневский 4 октября передали Президенту Украины Виктору Януковичу ходатайство о помиловании "для юридической легализации возможности выезда Тимошенко за границу".