У Украины есть серьезные шансы подписать соглашение с ЕС в ноябре - эксперт

Кишинев. Украина имеет серьезные шансы на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре, если вопрос экс-премьер-министра Юлии Тимошенко будет действительно решен.

Об этом сказал в комментарии УНИАН директор Европейской программы Международного фонда “Відродження” Дмитрий Шульга, который принимает участие в пятой ежегодной встрече Форума гражданского общества «Восточного партнерства» в Кишиневе.

“Решен ли вопрос Тимошенко? Надеюсь, что да, хотя странно, что сейчас нет официальных комментариев ни со стороны власти, ни со стороны миссии Кокса-Квасневского”, - сказал он.

По словам Шульги, хотелось бы услышать заявления со стороны всех участников этого процесса. “Надеюсь, что все состоится так, как было объявлено господином Власенко. Если такой сценарий состоится, то, скорее всего, это может быть воспринято Европейским Союзом как действительно реальный прогресс в решении вопроса выборочного судопроизводства в Украине”, - сказал Шульга.

Он напомнил, что вопрос Тимошенко был вопросом номер один в списке проблем, которые необходимо было решить для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

В то же время, Шульга сказал, что не уверен, достаточно будет ли решения лишь этого вопроса для подписания соглашения. “Очевидно, что вопрос выборочного судопроизводства и политически мотивированных уголовных преследований - это более широкий вопрос, а не только вопрос одного человека”, - добавил он.

По его словам, это не означает построение новой системы, которая бы обеспечивала, чтобы таких случаев больше не было.

“Для того, чтобы построить такую систему, чтобы подобные случаи не повторялись в Украине, необходимо провести обстоятельную реформу прокуратуры, судебную реформу, и это более сложный вопрос, который не решается в один момент”, - сказал Шульга.

“Поэтому я думаю, что, конечно, шансы на подписание Соглашения об ассоциации значительно возросли. Тем не менее, для того, чтобы гарантировать его подписание, Украина все-таки не должна расслабляться, а решать другие пункты, которые стоят в повестке дня в условиях Европейского Союза. Это в первую очередь закон о прокуратуре, который бы учитывал заключения Венецианской комиссии, и дальнейшее продвижение судебной реформы”, - сказал он.

Шульга отметил, что ситуация серьезно изменилась, и если подтвердится все, что было объявлено относительно Тимошенко, то “мы действительно имеем достаточно серьезные шансы на подписание Соглашения об ассоциации в Вильнюсе”.

Как сообщал УНИАН, 4 октября защитник Тимошенко Сергей Власенко обнародовал заявление экс-премьера, в котором речь идет о ее согласии выехать на лечение в Германию. Тимошенко объяснила, что приняла предложение о лечении за рубежом ради подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Власенко также сообщил, что представители Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский 4 октября передали Президенту Украины Виктору Януковичу ходатайство о помиловании "для юридической легализации возможности выезда Тимошенко за границу".