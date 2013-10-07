Украина только за счет собственных средств не сможет реализовать соглашение о ЗСТ - Суслов

Объявленная премьер-министром Николаем Азаровым оценка необходимых объемов финансирования для перехода экономики на технические регламенты и стандарты Евросоюза в размере 165 млрд евро за 10 лет переводит дискуссию о подписании Соглашения об ассоциации из политической в прагматическую плоскость и ставит под вопрос возможность реализации соглашения в части зоны свободной торговли только за счет средств украинского бюджета, предприятий и бизнеса в целом.

Об этом в комментарии УНИАН заявил представитель Украины в Евразийской экономической комиссии Виктор Суслов.

Он отметил, что сумма в 165 млрд евро достаточна велика, и Украина не располагает такими средствами. Причем, подчеркнул Суслов, основные расходы придется осуществлять в первые годы реализации соглашения.

"Понятно, что таких средств в настоящее время у Украины нет. Ранее предполагалось, что все расходы возьмут на себя предприятия, но никто не ожидал, что сумма будет такой огромной. Поэтому правительство Украины и обратилось к Евросоюзу с предложением участвовать в финансировании программ по внедрению новых технических регламентов и стандартов. Вместе с тем, ЕС, со своей стороны, пока не брал на себя никаких обязательств по финансированию этих расходов, кроме ограниченных объемов технической помощи", - отметил Суслов.

Как сообщал УНИАН, Азаров 3 октября во время встречи с делегацией политической группы Европарламента "Альянс либералов и демократов из Совета Европы" сообщил, что адаптация украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза обойдется Украине в течение 10 лет в 165 млрд евро.

"Соглашение об ассоциации всеобъемлющее и достаточно сложное для Украины. Например, адаптация технических регламентов для Украины в течение 10 лет потребует приблизительно165 миллиардов евро. Это огромная работа. Нам нужно будет перестроить всю нашу экономику на новые для нас стандарты", - сказал Азаров.