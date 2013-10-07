Казахстан может вступить в ВТО через два месяца - СМИ

Казахстан может присоединиться к Всемирной торговой организации (ВТО) через два месяца — на девятой министерской конференции ВТО на Бали.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития российской Федерации Алексей Лихачев в интервью агентству “Прайм”.

“Сугубо теоретически - на конференции на Бали", - заявил Лихачев, отвечая на вопрос о том, когда может случиться присоединение Казахстана к ВТО.

Лихачев отметил, что прием новых членов в организацию ужесточился.

“Это не совсем правильно, поскольку задача ВТО быть универсальной организацией, а значит, и такие крупные экономики, как Казахстан, нужно стремиться принять, а не стремиться не принять”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов заявил, что Украина поддержит Казахстан в процессе вступления в ВТО. При этом он отметил, что у Украины есть “ряд вопросов к казахской стороне”, которые должны быть улажены.