Бойко считает, что на изменение техрегламентов с Евросоюзом Украине понадобится до 2-3 лет

Изменение технических регламентов в соответствии с условиями действия Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом займет до двух лет, адаптация таможенных пошлин – до трех лет.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.

«Примерно в течение двух лет у нас будут изменения технических регламентов, и через три года мы будем готовы и с регламентами, и с таможенными пошлинами к полноценной зоне свободной торговли», - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, Украина надеется подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом на саммите «Восточного партнерства», который состоится в конце ноября в Вильнюсе.