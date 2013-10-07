Лукашенко: Беларусь найдет формы сотрудничества с Украиной после подписания ассоциации с ЕС

Минск. Беларусь в любом случае найдет формы продолжения сотрудничества с Украиной после подписания ею Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко.

“Исходить нужно из того, что Украина приняла суверенное решение, и мы обязательно найдем формулу для того, чтобы продолжать сотрудничество. Члены Таможенного союза должны в ближайшее время пройти большой путь поиска форм сотрудничества в новых условиях... Нутром я с Украиной, мы обязательно найдем формулу, чтобы быть вместе”, - процитировал Лукашенко пресс-секретарь Азарова.

По словам Лукьяненко, президент Беларуси отметил, что даже если бы Украина вступила в НАТО, это нужно было бы принимать как суверенное решение страны и искать способы для продолжения сотрудничества.

В свою очередь, Азаров отметил, что для Украины зона свободной торговли с Евросоюзом так же важна, как и развитие дальнейшего сотрудничества с единым экономическим пространством, и Украина со своей стороны готова к диалогу для продолжения развития отношений со странами Таможенного союза.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В ноябре в Вильнюсе на саммите "Восточного партнерства" ожидается подписание Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС и формирование всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС.