Еврокомиссар Фюле посетит Украину в конце недели

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле намерен посетить Украину с рабочим визитом в конце недели – в пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский.

«На этой неделе будет несколько визитов из Брюсселя. В том числе приедет комиссар Фюле. Он будет уже в пятницу в Киеве», - сказал Томбинский.

Как ожидается, комиссар Фюле проведет ряд переговоров и примет участие в работе национального круглого стола с участием представителей украинского правительства, оппозиции и гражданского общества, приуроченного к саммиту Восточного партнерства.

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