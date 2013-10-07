Азаров: ассоциация с ЕС создаст для Украины и Таможенного союза новые возможности

Минск. Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС даст стимул и для развития торгово-экономических отношений между Украиной и странами Таможенного союза (Россия, Беларусь и Казахстан).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время совместного с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем заявления по итогам двухсторонних переговоров.

«Подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС, безусловно, не закончится этап сотрудничества с Беларусью, не закончится этап сотрудничества с Таможенным союзом. Напротив, по нашему обоюдному мнению, появятся дополнительные возможности, дополнительные стимулы для развития такого сотрудничества», - сказал Азаров.

Он отметил, что экспертные группы правительств Беларуси и Украины изучат возможные проблемы, которые могут возникнуть после подписания Украиной Соглашения об ассоциации, а также сосредоточат усилия над нахождением путей разрешения этих проблем.

Также Азаров отметил важность дорожной карты по развитию двухсторонней промышленной кооперации, которая была подписана в ходе сегодняшнего визита представителями украинского и белорусского правительств.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В ноябре в Вильнюсе на саммите "Восточного партнерства" ожидается подписание Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС и формирование всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что России в случае подписания Украиной договора с ЕС об ассоциированном членстве придется в рамках СНГ применить защитные меры.