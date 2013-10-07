Янукович и Коморовский подписали Программу украинско-польского сотрудничества

Краков. Президент Украины Виктор Янукович и Президент Польши Бронислав Коморовский подписали Программу украинско-польского сотрудничества на 2013-2015 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание документа состоялось сегодня в Кракове в рамках рабочего визита Президента Украины в Республику Польша.

Как отмечается в материалах, розданных журналистам, программой предусмотрено усиление взаимодействия обеих стран на евроинтеграционном направлении, в том числе и относительно подготовки к проведению Вильнюсского саммита “Восточного партнерства” в ноябре 2013 года, и действий, направленных на подписание во время этого мероприятия Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

На протяжении 2013-2015 годов внимание сторон будет сосредоточиваться на усилении таких сфер украинско-польского сотрудничества как: торгово-экономическая и инвестиционная деятельность; безопасность и оборона; энергетическая безопасность; развитие пограничного и межрегионального сотрудничества; сотрудничество в области сельского хозяйства; сотрудничество в сфере культуры и образования; углубление межчеловеческих контактов.

Программа украинско-польского сотрудничества на 2013-2015 годы разработана для качественно нового содержательного наполнения стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

Предыдущим аналогичным документом была Дорожная карта украинско-польского сотрудничества на 2011-2012 годы.