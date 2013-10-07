Коморовский оптимистично оценивает шансы подписания ассоциации между Украиной и ЕС

Краков . Президент Польши Бронислав Коморовский оптимистично оценивает перспективы подписания соглашения об ассоциации между Украиной и с Европейским Союзом на саммите “Восточного партнерства” в ноябре в Вильнюсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Коморовский заявил сегодня в Кракове после подписания Плана сотрудничества Украины и Польши до 2015 года.

“Хочу отметить, что мы оптимистично оцениваем перспективы сотрудничества, которое предусматривает сотрудничество Польши как страны — члена Евросоюза, Украины, которая будет государством — ассоциированным членом Евросоюза”, - сказал Коморовский.

Он отметил, что совместно с Президентом Украины работает над тем, чтобы саммит «Восточного партнерства» был успешным для Украины.

“Мы работаем тяжело, похоже на то, что плодотворно — на успех саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе”, - сказал Президент Польши.

Он также отметил, что в ходе сегодняшних переговоров с Президентом Украины обсуждал вопросы, которые необходимо еще решить для подписания упомянутого соглашения.

“Это был разговор о ликвидации последних препятствий для успеха саммита в Вильнюсе”, - сказал он.

Президент Польши добавил, что тему соглашения об ассоциации Украины с ЕС планируется обсудить во время встречи с президентами Италии, Германии с участием Президента Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Янукович и Коморовский подписали Программу украинско-польского сотрудничества