Анонс на 8 октября

* Фонд им. Фридриха Эберта в сотрудничестве с ФПУ проведет международную конференцию на тему: «Каковы перспективы социальной безопасности и справедливости в Украине?». Участники: немецкий политический деятель и юрист профессор Герта Дойблер-Гмелин, бывший министр юстиции Германии (1998-2002 гг ), член Бундестага (1972-2009 гг), парламентарии Украины, представители Минсоцполитики, Миндоходов и сборов, Министерства здравоохранения, МОН Украины, Госслужба занятости, представители профсоюзов, международных организаций.

* Встреча с британским экспертом по вопросам торговой политики Марком Хельером на тему возможностей Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

* Состоится очередное заседание Общественного совета при Главном управлении Миндоходов в Киеве. Вопросы: Утверждение плана работы Общественного совета на II полугодие. Актуальные вопросы начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Рассмотрение результатов деятельности ГУ Миндоходов в Киеве, по недопущению выплаты заработной платы в «конвертах» и борьбе с правонарушениями в сфере налогообложения. Презентация и обсуждение содержания учебника «Основы налоговых знаний» для 9-го класса.

* Круглый стол на тему: "Новые перспективы для бизнеса в разрезе подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и Зоны свободной торговли в Вильнюсе". Участники: министр иностранных дел Украины Л.Кожара, президент Американо-украинского делового совета (USUBC) Морган Вильямс , руководители украинских и американских компаний-членов USUBC. Представители СМИ приглашаются к освещению выступлений Л.Кожары и М. Вильямса.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. Вопросы: Проект Закона об организации и проведении в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу ; проект закона о внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины об особенностях налогообложения земельных участков, выделенных под строительство объектов для подготовки и проведения в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу; проект закона о внесении изменений в пункт 4 раздела ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины (о временном освобождении от обложения ввозной пошлиной при ввозе на таможенную территорию Украины товаров для строительства и оснащения спортивных сооружений, являющихся объектами чемпионата Европы 2015 года по баскетболу) и др.

* Состоится очередное заседание Общественного совета при КГГА. Участники обсудят актуальные проблемы транспортной отрасли, в частности состояние подвижного состава, особенности движения транспорта, культуру обслуживания пассажиров, внедрение «единого билета» на общественный транспорт и некоторые положения Программы развития единого парковочного пространства в Киеве. Участники: профильный зам.председателя КГГА М.Костюк, директор Департамента транспортной инфраструктуры Е.Водовозов, директор Департамента общественных коммуникаций М.Хонда, ген.директор КП «Киевпастранс» Н.Ламбуцкий и члены Общественного совета при КГГА.

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