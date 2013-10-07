ТОП-10 (7 октября)

Украина закончила сентябрь с нулевой инфляцией

Всемирный банк ухудшил до нуля прогноз роста ВВП Украины в 2013 году

Украина планирует выпускать с Беларусью всю линейку сельхозтехники

Россия предлагала Украине белорусский сценарий консорциума по управлению ГТС – Бойко

Строительство Большой кольцевой дороги начнут в 2014 году

Золотовалютные резервы НБУ незначительно сократились

Всемирный банк советует Украине повысить тарифы на газ и тепло для населения

Минюст заявляет о полном возобновлении работы всех госреестров

В Украине усилят надзор за небанковскими финнучреждениями

Янукович и Коморовский подписали Программу украинско-польского сотрудничества

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Украина закончила сентябрь с нулевой инфляцией

Показатель инфляции в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с августом не изменился и составил 0%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против сентября 2012 года) зафиксирована дефляция в 0,5%, с начала 2013 года (сентябрь 2013 года к декабрю 2012 года) дефляция составила 0,6%.

По информации Госстата, в сентябре т.г. по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован нулевой рост цен, в августе и июле, два месяца подряд, была зафиксирована дефляция. Ранее, с февраля текущего года, фиксировался незначительный показатель инфляции или нулевой рост цен. Отрицательное значение индекса потребительских цен в годовом выражении в сентябре зафиксировано второй месяц подряд после нулевого значения в июле, ранее этот показатель был отрицательным.

Как сообщает Госстат, в сентябре против августа 2013 года больше всего подорожали яйца - на 13,1% (против сентября 2012 г. - рост на 7,3%), масло - на 1,6% (4%), молоко - на 1,4% (снижение на 0,2%), цены на образование - на 1,2% (рост 2,4%), сыр и творог - на 1,1% ( 4%).

Снижение цен зафиксировано на железнодорожный пассажирский транспорт - на 3,6% (рост 7,7%), фрукты - на 3,2% (снижение 16,9%), овощи - на 2,9% (13,3%), сахар - на 2,3% (9,2%), подсолнечное масло - на 1,7% (1,9%), рыбу и продукты из рыбы - на 0,7% (4,4%), макаронные изделия - на 0,5% (рост 1,8%)

По остальным позициям в сентябре против августа 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,4 п.п.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в августе 2013 года по сравнению с июлем составила 0,7%, в годовом выражении (против августа 2012 года) зафиксирована дефляция 0,4%, с начала 2013 года (август 2013 года к декабрю 2012 года) дефляция составила 0,6%. Последний раз инфляция была зафиксирована в апреле 2012 года, при этом в целом по итогам 2012 года зафиксирована дефляция в 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) - 4,8%, предельного дефицита госбюджета - 3,2% ВВП и темпов роста ВВП - 3,4%.

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Всемирный банк ухудшил до нуля прогноз роста ВВП Украины в 2013 году

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины по итогам 2013 года до 0% с ранее прогнозируемого показателя в 1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам экономист Всемирного банка Анастасия Головач.

«Рост ВВП восстановится во втором полугодии за счет базы сравнения и хорошего урожая, но этого роста будет недостаточно для того, чтобы перекрыть спад первого полугодия, поэтому рост ВВП будет 0%», - сказала Головач.

В течение 2013 года Всемирный банк второй раз пересмотрел прогноз роста экономики Украины в сторону ухудшения. Впервые ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 1% с 3,5% в апреле, предполагая также, что показатель номинального ВВП на конец года составит 1,551 трлн грн. В июне текущего года ВБ оставил свой прогноз в 1% роста ВВП без изменений, одновременно предполагая, что рост ВВП Украины в 2014 году составит 3%.

Как сообщал УНИАН, по версии Международного валютного фонда, ВВП Украины по итогам 2013 года составит 0%, по версии международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг» - 1,1%, в то время как ЕБРР спрогнозировал падение ВВП на 0,5%.

Согласно государственному бюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 трлн грн, рост ВВП - 3,4%.

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Украина планирует выпускать с Беларусью всю линейку сельхозтехники

Минск. Украина планирует в кооперации с Беларусью создать в нашей стране производство всей линейки необходимой сельскохозяйственной техники.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире программы «В центре внимания» телеканала «Беларусь 1».

«В Беларуси удалось сохранить, по сути, самое трудное - это высокотехнологичные производства, тот же МАЗ (минский автомобильный завод – УНИАН). Очень многое делается в сфере оборонной промышленности. Мы планируем вместе с Беларусью скооперироваться и создать у себя производство всей линейки необходимой сельскохозяйственной техники. Здесь опыт Беларуси нам очень пригодится», - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в дальнейшем развитии и наращивании двустороннего сотрудничества с Беларусью.

«В чем заключаются национальные интересы Беларуси в Украине? В чем заключаются национальные интересы Украины в Беларуси? Мы же соседи. В чем наши противоречия? Давайте мы сядем за стол переговоров и максимально сблизим наши позиции, усилим то, в чем совпадают наши интересы. А таких совпадений у нас огромное множество. И именно на оценку наших общих интересов и должна быть нацелена моя поездка в Беларусь. Мы обсудим то общее, что есть между нашими странами, и то, каким образом это может послужить на пользу и Беларуси, и Украине», - сказал Азаров.

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Как сообщал УНИАН, в конце сентября в ходе встречи Николая Азарова и премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича Украина и Беларусь достигли договоренности о том, чтобы 7-8 октября в ходе официального визита Азарова в Беларусь вернуться к обсуждению вопроса о создании транснациональной корпорации по производству сельскохозяйственной техники в Украине.

Ранее, в апреле 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял о том, что Украина и Беларусь активизируют создание совместных предприятий по изготовлению сельскохозяйственной техники. Такое предприятие планировалось создать на базе Херсонского машиностроительного завода.

Справка УНИАН. Украина является важным торгово-экономическим партнером предприятий Министерства промышленности Беларуси. Взаимный товарооборот подведомственных предприятий с украинскими компаниями в 2012 году составил 829,3 млн долл. В первом квартале 2013 года взаимный товарооборот достиг 161,9 млн долл.

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Россия предлагала Украине белорусский сценарий консорциума по управлению ГТС – Бойко

Россия в переговорах с Украиной по созданию консорциума по управлению украинской газотранспортной системой предлагала для реализации белорусский сценарий.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «Интер».

«Те модели, которые нам предлагали, они, к сожалению, были ориентированы на белорусский сценарий», - сказал Бойко.

При это он подчеркнул, что позиция Украины в переговорах с Россией по созданию консорциума заключалась в том, что условия сторон должны быть равными.

Напомним, в 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

Как сообщал УНИАН, по словам Президента Виктора Януковича, Украина не исключает возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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Строительство Большой кольцевой дороги начнут в 2014 году

В 2014 году начнут строительство Большой кольцевой дороги и капитально отремонтируют путепроводы. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Михаил Костюк, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, во время расширенного заседания Коллегии КГГА Костюк отметил, что в 2014 году планируется строительство Большой кольцевой дороги на участке от просп. Рокоссовского к ул. Богатырской, а затем - к Оболонскому проспекту.

Кроме того, будет выполнена реконструкция транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту со съездами с ул. Саперно-Слободская на Столичное шоссе и реконструкция транспортной развязки на Ленинградской площади. Будут обустраивать в следующем году и пешеходную зону на ул. Сагайдачного.

Одной из важнейших задач на 2014 год является капитальный ремонт путепроводов. В частности, в планах города выполнить ремонтные работы на следующих объектах: путепроводе на пересечении ул. Фрунзе и ул. О.Телиги, на пересечении просп. Комарова и бульв. Лепсе, путепроводах №1, 2, 3 через линию скоростного трамвая транспортной развязки на пересечении просп. Леся Курбаса и ул. Г. Юры, на пересечении просп. Науки и магистрали непрерывного движения, автопроездах моста Метро через Русановский пролив р. Днепр, а также отремонтировать мостовое полотно и деформационные швы металлического прогонового строения Московского моста.

Будут выполнены работы и по капитальному ремонту сливостоковой системы.

Вместе с тем, продолжатся работы по строительству Подольского мостового перехода, срок введения в эксплуатацию которого, при условиях стабильного финансирования, запланирован на конец 2015 года. Также планируется завершить в конце следующего года реконструкцию просп. Победы.

Также Костюк доложил, что основные работы в 2013 году велись на транспортной развязке на Почтовой площади. Здесь в рамках реконструкции был восстановлен памятник морякам «Героической Днепровской флотилии» на Рыбальском полуострове, завершено строительство эстакады и открыто движение автотранспорта в первой части тоннеля. Кроме того, в этом году началась реконструкция просп. Победы и уже выполнены работы на участке от кемпинга «Пролісок» до Святошинского путепровода. Продолжалось строительство и Подольского мостового перехода.

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Золотовалютные резервы НБУ незначительно сократились

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 октября 2013 года составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл. меньше показателя на 1 сентября (21,656 млрд долл.)

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 11,84%, или на 2,907 млрд долл.

Также сообщается, что на 1 октября 2013 года резервы в иностранной валюте составили 19,859 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 15,40 млн долл., золото — 1,765 млрд долл.

По информации Национального банка Украины, на динамику золотовалютных резервов наибольшим образом повлияли привлечения правительства Украины на внутреннем и внешнем рынках (882 млн долл. США), платежи по государственному и гарантированному государством долгу (475 млн долл. США), которые осуществлялись правительством Украины своевременно и в полном объеме, а также интервенции Национального банка Украины на валютном рынке (-582,5 млн долл. США).

Как сообщал УНИАН, ранее член правления Нацбанка Александр Дубихвост сообщил, что резервы Нацбанка по итогам сентября практически не изменились.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины в августе снизились на 4,7%, или на 1,068 млрд долл.

По итогам 2012 года резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл.

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Всемирный банк советует Украине повысить тарифы на газ и тепло для населения

Всемирный банк предлагает постепенно повысить тарифы на централизованное теплоснабжение на 40% - до 322 грн за Гкал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан.

«Мы не выступаем за увеличение тарифов за одну ночь. Предлагается постепенное увеличение тарифов в течение 5 лет», - сказал Чимяо Фан.

По его словам, банк предложил правительству Украины механизмы установления экономически обоснованных тарифов с учетом адресной социальной помощи.

Также банк рекомендует правительству повысить средний тариф на газ для населения до уровня цены, которую платят компании ТКЭ (от 895 грн за тыс. куб. м до 1309 грн за тыс. куб. м).

Как ранее сообщал УНИАН, по словам вице-премьер-министра Юрия Бойко, правительство Украины разрабатывает программу введения в течение 3-5 лет дифференцированных тарифов на газ для населения.

На повышении цены на газ для населения настаивает также Международный валютный фонд. Украина на такой шаг не идет, что стало главным препятствием на пути возобновления сотрудничества с финансовой организацией.

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Минюст заявляет о полном возобновлении работы всех госреестров

По состоянию на 14.00 7 октября созданы все условия и технические возможности для восстановления работы всех единых и государственных реестров, сообщает Министерство юстиции Украины.

Согласно сообщению, Служба безопасности Украины по результатам проведенной проверки подтвердила полноту и целостность всех реестров. Минюст также утверждает, что утечки информации с персональными данными граждан Украины не произошло.

В министерстве напомнили, что работы по восстановлению функционирования госреестров велись с 1 октября. Работа Единого государственного реестра исполнительных производств и Государственного реестра вещных прав была частично восстановлена 3 октября, а в полном объеме эти реестры заработали 4 октября.

Также вновь доступны Государственные реестр обременений движимого имущества, Единый реестр специальных бланков нотариальных документов, Единый реестр доверенностей, Госреестр актов гражданского состояния граждан и Наследственный реестр.

В Минюсте отметили, что для восстановления возможности пользования реестрами необходимо обратиться к службам поддержки соответствующих филиалов государственного предприятия «Информационный центр» Министерства юстиции и бесплатно получить необходимое клиентское программное обеспечение.

Как сообщал УНИАН, 3 октября заместитель генерального директора ГП «Информационный центр» Вадим Хоруженко в комментарии УНИАН заявил о рейдерском захвате государственных реестров.

По словам Хоруженко, речь идет о 18 утраченных госреестрах, среди которых одним из основных является реестр прав собственности на недвижимость, а также данные о браках, рождении, смертях.

По словам Хоруженко, имея такие данные, «нечистые на руку люди» могут их легко использовать в своих целях, поскольку проверить подлинность документов в связи с утратой реестра фактически невозможно.

В открытом обращении «Информационного центра» отмечалось, что «с 1 октября 2013 года работа всех реестров Министерства юстиции была прекращена».

Вместе с тем в тот же день министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что государственные реестры «не пострадали и являются невредимыми», поскольку никакие посторонние лица не имели к ним доступа.

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В Украине усилят надзор за небанковскими финнучреждениями

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) планирует расширить перечень оснований для проведения внеплановых проверок небанковских финансовых учреждений.

Об этом говорится в проекте распоряжения Нацкомфинуслуг, опубликованном на сайте комиссии.

Согласно проекту, помимо поручения президента и Кабинета министров, решения суда и органов досудебного расследования, основанием внеплановой проверки может стать обращение народного депутата или правоохранительных органов с указанием факта возможного нарушения законодательства. Внеплановая проверка может инициироваться также в том случае, когда в отношении уполномоченных лиц комиссии, проводивших инспекцию, начато служебное расследование или возбуждено уголовное дело.

Проектом распоряжения также вводятся повторные проверки по результатам ранее проведенных плановых или внеплановых проверок, а также устанавливается механизм встречных проверок. Продолжительность плановой или внеплановой проверки не должна превышать 30 рабочих дней.

Согласно анализу проекта, его целью является совершенствование механизма реализации контрольных и надзорных полномочий комиссии и повышение результативности защиты прав потребителей финансовых услуг.

Справка УНИАН. Национальная комиссия в сфере регулирования рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) является государственным органом, подчиненным Президенту и подотчетным Верховной Раде Украины. Комиссия осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (кроме банков), в том числе осуществляет надзор за страховыми компаниями, кредитными учреждениями, негосударственными пенсионными фондами и финансовыми компаниями.

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Янукович и Коморовский подписали Программу украинско-польского сотрудничества

Краков. Президент Украины Виктор Янукович и Президент Польши Бронислав Коморовский подписали Программу украинско-польского сотрудничества на 2013-2015 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание документа состоялось сегодня в Кракове в рамках рабочего визита Президента Украины в Республику Польша.

Как отмечается в материалах, розданных журналистам, программой предусмотрено усиление взаимодействия обеих стран на евроинтеграционном направлении, в том числе и относительно подготовки к проведению Вильнюсского саммита “Восточного партнерства” в ноябре 2013 года, и действий, направленных на подписание во время этого мероприятия Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

На протяжении 2013-2015 годов внимание сторон будет сосредоточиваться на усилении таких сфер украинско-польского сотрудничества как: торгово-экономическая и инвестиционная деятельность; безопасность и оборона; энергетическая безопасность; развитие пограничного и межрегионального сотрудничества; сотрудничество в области сельского хозяйства; сотрудничество в сфере культуры и образования; углубление межчеловеческих контактов.

Программа украинско-польского сотрудничества на 2013-2015 годы разработана для качественно нового содержательного наполнения стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

Предыдущим аналогичным документом была Дорожная карта украинско-польского сотрудничества на 2011-2012 годы.

УНИАН