После подписания соглашения о ЗСТ с Евросоюзом цены в Украине снизятся - посол Австрии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Украине Вольф Дитрих Хайм убежден, что после подписания соглашения о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом уровень цен в Украине снизится.

«Я уверен, что цены будут ниже, потому что меньше будет барьеров, будет меньше тарифов на таможне», - сказал Хайм.

По его мнению, подписание соглашения о ЗСТ позволит не только более эффективно организовывать производство, но и защищать права потребителей.

«Права потребителя будут намного лучше защищены. Компании будут вынуждены уважать определенные правила, которые мы имеем в Европе для потребителей», - отметил посол.

Он высказал удивление по поводу того, что большинство товаров в Украине дороже, чем в Австрии.

«И это удивляет, потому что уровень доходов здесь ниже», - сказал Хайм в Харькове в ходе форума, посвященного создании ЗСТ между Украиной и ЕС.

Он также заверил, что трансформации, которые придут в Украину после подписания соглашения, позволят в определенной степени изменить эту ситуацию.

«Нет гарантий, что все произойдет быстро, но будут созданы условия», - подчеркнул посол.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 18 сентября одобрило проект соглашения с Евросоюзом об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.