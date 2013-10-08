Трехсторонний формат переговоров между Украиной, РФ и Евросоюзом пока не согласован

Трехсторонний формат переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом пока не согласован, сообщил журналистам министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

Как передает корреспондент УНИАН, на вопрос, согласован ли формат трехсторонних консультаций, Кожара ответил: “Нет, этот формат не согласован. Обсуждение идет на техническом уровне. Но мы надеемся, что этот формат утвердится в качестве официального. Мы, по крайней мере, очень бы этого хотели”, - сказал Кожара.

По его словам, формат трехсторонних консультаций помог бы России, Украине и ЕС минимизировать возможные проблемы, которые возникнут со вступлением в действие Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина официально предложила странам Таможенного союза для прояснения ситуации по развитию торгово-экономических отношений провести трехсторонние консультации с участием Европейского Союза.

Он сообщил, что официальное предложение, принять участие в трехсторонних консультациях, было сделано им 25 сентября на заседании Высшего евразийского экономического совета.

«Я официально предложил главам стран-участниц Евразийского экономического сообщества провести трехсторонние консультации в формате Украина - ЕС - Таможенный союз. Мы готовы ответить на беспокойство наших партнеров, которое возникло в результате будто бы возможного перенасыщения украинского рынка европейскими товарами и выдавливания украинских товаров в Таможенный союз. Этого не будет», - сказал Азаров.

Азаров также отметил, что украинская сторона готова пояснить странам Таможенного союза, что существуют достаточно действенные механизмы предотвращения реэкспорта товаров на территорию Таможенного союза и такого реэкспорта также можно избежать.

Напомним, Украина рассчитывает подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, предусматривающее построение глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, в ноябре на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе. В этой связи страны Таможенного союза, в частности Россия, заявили о возможных сложностях, с которыми столкнутся украинские производители, продукция которых перестанет отвечать нормам и стандартам ТС.

Читайте также: Янукович: евроинтеграция Украины не помешает сотрудничеству с Россией и странами ТС