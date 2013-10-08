Кожара надеется на исключение Украины из списка нарушителей авторских прав

Министерство иностранных дел надеется на исключение Украины из составленного США списка основных нарушителей авторских прав, сказал министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

«Мы надеемся, что наша страна будет исключена из этой категории (списка 301 - УНИАН)», - сказал Кожара на круглом столе «Новые перспективы для бизнеса в разрезе подписания Соглашения об ассоциации в Вильнюсе».

Как передает корреспондент УНИАН, министр отметил, что «это решение значительно препятствует инвестированию в нашу страну, и мы не можем согласиться с этим».

Как сообщал УНИАН, в мае США начали расследование против Украины относительно соблюдения прав интеллектуальной собственности.

Согласно информации торгового представительства США, в специальном докладе 301 были указаны основные проблемы Украины – использование правительством пиратского программного обеспечения, пиратство в Интернете, а также непрозрачное и нечестное администрирование и деятельность агентств по управлению авторскими и смежными правами.

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