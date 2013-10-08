Около 75% сотрудников Белого дома отправили в неоплачиваемый отпуск

Три из каждых четырех сотрудников аппарата Белого дома США отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за продолжающегося вторую неделю бюджетного кризиса, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщили сегодня в бюджетном управлении президента, прекращение финансирования правительства привело к тому, что из почти 1,7 тысячи советников, помощников, бухгалтеров, поваров, садовников и других служащих Белого дома продолжают работать менее 450 человек.

"Наиболее заметным проявлением всего этого стало (необычное) затишье (в коридорах Белого дома),- поделился своими личными впечатлениями заместитель пресс-секретаря президента Джош Эрнест.- Нет того обилия людей, обсуждающих что-то по телефону".

Конгресс и администрация Обамы пока не проявляют готовности к достижению компромисса при принятии бюджета на новый финансовый год, что, по мнению экспертов, чревато серьезными экономическими последствиями для страны, если нынешний кризис затянется до конца октября. Характеризуя ситуацию, эксперты все чаще произносят слово "дефолт", который может наступить уже после 17 октября - стране просто нечем будет платить по долгам.

Бюджетный кризис в США продолжается с 1 октября из-за острых идеологических споров между Конгрессом и Белым домом. Лидеры республиканской оппозиции, под контролем которой находится палата представителей Конгресса, пока увязывают принятие нужных решений с политическими уступками со стороны правительства.

Республиканцы пытаются обусловить возобновление финансирования работы правительства блокированием ключевых положений масштабной реформы здравоохранения, с огромным трудом проведенной Обамой, а также урезанием госрасходов по иным статьям бюджета. Для демократов, контролирующих сенат Конгресса и Белый дом, такие попытки неприемлемы.

Между тем кризис наносит существенный ущерб экономике страны. В очередной раз продемонстрировать это был призван визит Обамы в штаб-квартиру агентства по чрезвыйчаныйм ситуациям. По словам руководства этого ведомства, там в неоплачиваемые отпуска отправлены около 86% сотрудников.

Потолок госдолга США в размере 16,7 трлн долларов, установленный законом, был достигнут еще в мае. С тех пор министерство финансов использует так называемые экстраординарные меры, чтобы избежать дефолта по долговым обязательствам.

По словам министра финансов США Джейкоба Лью, в палате представителей Конгресса есть количество голосов, достаточное для повышения потолка госдолга и возобновления финансирования работы правительства. "В Конгрессе имеется большинство, готовое сделать правильную вещь: открыть правительство и добиться того, что мы не шагнем в пропасть", - заявил министр накануне в эфире телекомпании CBS.