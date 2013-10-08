Завтра Янукович полетит в Турцию

Завтра, 9 октября, Президент Украины Виктор Янукович совершит официальный визит в Турецкую Республику.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 5 октября советник Президента - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрей Гончарук проинформировал, что ключевым элементом визита Януковича в Турцию является проведение третьего заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Во время посещения Анкары Янукович встретится с Президентом Турецкой Республики Абдуллахом Гюлем и главой правительства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стороны планируют обсудить широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортной, научно-технической, гуманитарной сфере, расширение межрегиональных связей, а также международную повестку дня.

Во время визита предусматривается подписание Плана мероприятий по развитию отношений между Украиной и Турецкой Республикой на 2014-2015 годы, а также ряда двусторонних документов в сфере образования, конкурентной политики и лесного хозяйства.