Разработчик программного обеспечения доступа к госреестрам назвал виновных в сбое

Компания ООО "Арт-мастер" - разработчик клиентского программного обеспечения доступа к государственным реестрам - считает, что в сбое работы госреестров виновны государственное предприятие "Информационный центр" и Министерство юстиции Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказали руководители компании.

Так, руководитель департамента проектного менеджмента ООО "Арт-Мастер" Алексей Поган подчеркнул, что после 1 октября, когда работа всех реестров Минюста была прекращена, в СМИ появились сообщения сначала о хакерской атаке, а потом о якобы вмешательстве в работу реестров компании - разработчика.

По его словам, все это не соответствует действительности, поскольку ООО "Арт-мастер" не имеет доступа к самим реестрам, а занималось лишь разработкой «программной оболочки» для его ведения.

Как сказал Поган, на самом деле 1 октября заканчивалось действие лицензионных ключей, необходимых для продолжения работы программы -оболочки для госреестров, и в Минюсте знали об этом, но не предприняли никаких действий для решения проблемы.

В частности, Поган отметил, что ООО "Арт-мастер" как разработчик этого программного обеспечения должно был получить деньги, которые не платились еще с мая за проделанную работу, и поэтому госреестры прекратили свою работу автоматически после 1 октября.

По словам адвоката компании Михаила Резника, вместо того, чтобы погасить задолженность перед компанией, неизвестные лица внедрили 1 октября в программное обеспечение «патч», который позволяет пользоваться программой без проверки подлинности клиентского программного обеспечения и отключает другие компоненты системы безопасности.

Он сообщил, что ООО "Арт-мастер" будет через суд отстаивать свои авторские права, а также требовать выплатить задолженность от ГП "Информационный центр" и Министерства юстиции Украины.

Как подчеркнул адвокат, в компании понимали, что происходит ее «выталкивание» с рынка ІТ и разработчиков программного обеспечения.

«Мы ожидаем, что в последующем будут предприняты попытки присвоения программного обеспечения, которое является объектом авторского права ООО «Арт-мастер», - сказал Резник.

И.о. директора ООО "Арт-мастер" Алексей Ковальский заявил, что программное обеспечение (патчи), распространенное в открытом доступе от имени ГП "Информационный центр" и Министерства юстиции для возобновления работы пользователей с госреестрами, хоть само и не совершает никаких противоправных действий, но отсутствие проверки аутентичности программного обеспечения значительно облегчает возможность вмешиваться в работу реестра и вносить туда изменения.

Как отмечается в пресс-релизе ООО "Арт-мастер", специалисты компании обнаружили, что инсталляция данного программного обеспечения на автоматизированное рабочее место пользователя вносит ряд изменений в систему безопасности.

«Применение на компьютере пользователя данного патча (который, по сути, является файлом-взломщиком) создает все условия для подключения к реестрам зловредного программного обеспечения с целью несанкционированного вмешательства, вплоть до внесения изменений в госреестры», - отмечают в компании и напоминают, что доступ к информации в реестрах Госинформюста имеют около 27 тыс. пользователей (включая нотариусов) и 9 тыс. 700 учреждений.

Компания "Арт-мастер" как разработчик программного обеспечения клиентского доступа к госреестрам в очередной раз заявляет о том, что снимает с себя всю ответственность за сохранность информации, доступной в госреестрах, поскольку разработанное ею программное обеспечение было несанкционированно взломано.

В ходе пресс-конференции руководители компании предоставили СМИ копии документов, из которых видно, что министр юстиции Елена Лукаш и временно исполняющий обязанности директора Госинформюста Леонид Богданов достоверно знали, что 1 октября 2013 года произойдет полная остановка работы единых и государственных реестров Украины, и, по мнению ООО "Арт-мастер", сознательно допустили эту ситуацию.

«Мы готовы предоставить представителям СМИ и компетентным органам всю информацию, включая документы и копии писем, подтверждающую наши заявления», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 октября заместитель генерального директора ГП «Информационный центр» Вадим Хоруженко в комментарии УНИАН заявил о рейдерском захвате государственных реестров.

По словам Хоруженко, речь идет о 18 утраченных госреестрах, среди которых одним из основных является реестр прав собственности на недвижимость, а также данные о браках, рождении, смертях.

По словам Хоруженко, имея такие данные, «нечистые на руку люди» могут их легко использовать в своих целях, поскольку проверить подлинность документов в связи с утратой реестра фактически невозможно.

В открытом обращении «Информационного центра» отмечалось, что «с 1 октября 2013 года работа всех реестров Министерства юстиции была прекращена».

В тот же день министр юстиции Лукаш заявила, что государственные реестры «не пострадали и являются невредимыми», поскольку никакие посторонние лица не имели к ним доступа.

7 октября Министерство юстиции сообщило, что по состоянию на 14.00 созданы все условия и технические возможности для восстановления работы всех единых и государственных реестров. Согласно сообщению, СБУ по результатам проведенной проверки подтвердила полноту и целостность всех реестров. Минюст также утверждает, что утечки информации с персональными данными граждан Украины не произошло.

В министерстве напомнили, что работы по восстановлению функционирования госреестров велись с 1 октября. Работа Единого государственного реестра исполнительных производств и Государственного реестра вещных прав была частично восстановлена 3 октября, а в полном объеме эти реестры заработали 4 октября.