Курсантов вузов МВД обяжут платить компенсацию при досрочном увольнении со службы

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменения в статью 18 Закона Украины "О милиции".

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 из 381 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом предлагается предусмотреть в статье 18 Закона "О милиции" норму, которой устанавливается, что курсанты высших учебных заведений МВД в случае досрочного расторжения договора об учебе из-за нежелания продолжать учебу или невыполнения учебного плана, или увольнения из органов внутренних дел по каким-либо основаниям, кроме увольнения по состоянию здоровья, что мешает прохождению службы, в соответствии с решением военно-врачебной комиссии, а также лицами начальственного состава, уволенными со службы в течение трех лет после окончания высшего учебного заведения МВД Украины по каким-либо основаниям, кроме увольнения по состоянию здоровья, что мешает прохождению службы, в соответствии с решением военно-врачебной комиссии, или из-за сокращения штатов, обязаны возместить расходы, связанные с их содержанием в высших учебных заведениях МВД.

Народный депутат Украины Виталий Ярема (фракция «Батькивщина») отметил, что данный законопроект нарушает конституционное право человека на свободный выбор профессии. По его словам, достаточно много выпускников этих вузов являются юристами высшей квалификации, которые после завершения учебы переводятся для дальнейшего прохождения службы в другие правоохранительные органы: СБУ, налоговую милицию, прокуратуру.

«А теперь их такого права лишают», - отметил он.

Народный депутат Андрей Ильенко (фракция партии «Свобода») отметил, что сегодня «милицию превратили в политическую охранку». По его словам, этот законопроект фактически делает курсантов, милиционеров «крепостными», которые вынуждены будут выполнять любые незаконные команды, в частности, относительно избиения людей. Он считает, что в случае принятия этого закона, если милиционер откажется выполнять преступные приказы, то его уволят и он вынужден будет выплачивать государству 100 тыс. грн за обучение.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимость его принятия вызвана тем, что в случае увольнения лиц в связи с переходом в установленном порядке на работу в другие министерства и ведомства (организации), в случае совершения поступков, которые дискредитируют звание рядового и начальственного состава, или вступления в законную силу решения суда относительно привлечения к ответственности за совершение преступления или административного коррупционного правонарушения, суды считают, что увольнение лиц рядового и начальственного состава органов внутренних дел, имеющих специальные звания милиции, со службы по таким основаниям не обязывает их возмещать затраты на содержание специалистов в высших учебных заведениях МВД, считая их перечень, определенный статьей 18 Закона Украины "О милиции", исключительным. В записке сказано, что добровольно же лица, уволенные при таких основаниях, расходы на учебу не возмещают. Такая ситуация негативно влияет на состояние кадрового обеспечения органов внутренних дел и эффективность использования бюджетных средств на подготовку специалистов в высших учебных заведениях МВД.