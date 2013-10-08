Анонс на 9 октября

* Круглый стол на тему: «Атомная энергетика в контексте Энергетической стратегии Украины». Темы: Роль и доля АЭС в энергообеспечении страны сегодня и в перспективе до 2030, согласно главному энергетическому документу Украины. Достаточным ли является количественный план строительства новых АЭС в Энергетической стратегии? Где брать инвестиции на строительство АЭС и какие структурно-организационные реформы необходимо для этого провести? О чем говорит мировой опыт? Участники: Вадим Гламаздин, замгендиректора Центра исследований энергетики (EIR Center), Николай Штейнберг, эксперт в энергетической отрасли; Владимир Бронников, Почетный президент Украинского ядерного общества ; Владимир Сторижко , директор Института прикладной физики НАНУ; Михаил Ватагин, президент компании «ЭФЕН-Киев»; Константин Батозский, ген.директор исследовательской компании Ukrainian Axis, эксперт в области атомной энергии.

* Состоится пресс-брифинг, посвященный первой совместной масштабной инвестиционной инициативе в украинскую возобновляемую энергетику Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) и компании EIG Engineering. Первый этап этой инвестиции требует кредита ЕБРР в размере 15,9 млн. евро. Брифинг проведут глава украинского представительства ЕБРР, Шевки Аджюнер, владелец и председатель совета директоров EIG Engineering Алексей Бутенко.

* Состоится пресс-бранч на тему: "Жизнь под рентгеном: как предотвратить создание Единого государственного демографического реестра?". Участники: национальный координатор Украинской платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства Александр Сушко, зампредседателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук, независимый медиа-юрист Дмитрий Котляр, эксперт Центра исследований освободительного движения Александр Ищук, председатель правления Центра Гражданских Свобод Александра Матвийчук, зампредседателя Госслужбы Украины по вопросам защиты персональных данных Владимир Козак. Модератор - журналистка, участница движения "Стоп цензуре" Наталья Соколенко. Организатор: Центр Гражданских Свобод при финансовой поддержке программы " Матра" (Посольство Королевства Нидерландов).

* 14-30 - В УНИАН состоится презентация нового журнала Foreign Affairs Chronicles («Хроники международных отношений»). "Foreign Affairs Chronicles" – информационно-аналитическое издание, которому суждено стать форумом для обсуждения в Украине вопросов глобальной политики и всех аспектов международных отношений. По целевому охвату издание рассчитано не только на экспертное и политическое сообщества, но и на представителей самой широкой читательской аудитории. Его авторы – дипломаты, эксперты по международным отношениям, политические деятели, ученые из Украины, стран ближнего зарубежья и Восточной Европы, где также будет распространяться новый журнал. В каждом номере Foreign Affairs Chronicles – материалы легендарного американского журнала Foreign Affairs, который издается Советом по международным отношениям (США) с 1922 года и входит в число наиболее влиятельных изданий мира по вопросам международной политики, международных отношений и мировой экономики. Foreign Affairs Chronicles обладает эксклюзивным правом на публикацию в Украине материалов Foreign Affairs. Участники: Президент Украины 1994-2005 гг. Леонид Кучма; народный депутат Украины Сергей Кивалов; руководитель регионального представительства Tribune Media Services (издания Los Angeles Times, Chicago Tribune, The Baltimore Sun, Hartford Courant, Daily Press), представитель журнала Foreign Affairs Оливер Кэхалан и др. (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Вход только по предварительной аккредитации. Телефон для аккредитации: +38(044)284-94-90.

* Круглый стол на тему: «Обновление подвижного состава - реалии и перспективы». Мероприятие организовано в рамках 9 Киевского международного автосалона грузовых и коммерческих автомобилей TIR'2013. В работе примут участие руководители Департамента автомобильного транспорта Министерства инфраструктуры Украины, производители автотранспортных средств, импортеры в и перевозчики.

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