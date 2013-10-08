ТОП-10 (8 октября)

Трехсторонний формат переговоров между Украиной, РФ и Евросоюзом пока не согласован

Онищенко по-прежнему имеет претензии к Roshen

"Газпром" сделал Украине скидку на газ для закачки в ПХГ

Беларусь не нашла опасных веществ в продукции Roshen

После подписания соглашения о ЗСТ с Евросоюзом цены в Украине снизятся - посол Австрии

МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины

Украина должна уплатить МВФ 2,7 млрд долл. к концу ноября - Fitch

Минфин привлек в госбюджет 613 млн грн на ОВГЗ-аукционе 8 октября

В реестр утилизаторов внесли три автосборочных завода

Депутаты хотят упростить порядок открытия бизнеса

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Трехсторонний формат переговоров между Украиной, РФ и Евросоюзом пока не согласован

Трехсторонний формат переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом пока не согласован, сообщил журналистам министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

Как передает корреспондент УНИАН, на вопрос, согласован ли формат трехсторонних консультаций, Кожара ответил: “Нет, этот формат не согласован. Обсуждение идет на техническом уровне. Но мы надеемся, что этот формат утвердится в качестве официального. Мы, по крайней мере, очень бы этого хотели”, - сказал Кожара.

По его словам, формат трехсторонних консультаций помог бы России, Украине и ЕС минимизировать возможные проблемы, которые возникнут со вступлением в действие Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина официально предложила странам Таможенного союза для прояснения ситуации по развитию торгово-экономических отношений провести трехсторонние консультации с участием Европейского Союза.

Он сообщил, что официальное предложение, принять участие в трехсторонних консультациях, было сделано им 25 сентября на заседании Высшего евразийского экономического совета.

«Я официально предложил главам стран-участниц Евразийского экономического сообщества провести трехсторонние консультации в формате Украина - ЕС - Таможенный союз. Мы готовы ответить на беспокойство наших партнеров, которое возникло в результате будто бы возможного перенасыщения украинского рынка европейскими товарами и выдавливания украинских товаров в Таможенный союз. Этого не будет», - сказал Азаров.

Азаров также отметил, что украинская сторона готова пояснить странам Таможенного союза, что существуют достаточно действенные механизмы предотвращения реэкспорта товаров на территорию Таможенного союза и такого реэкспорта также можно избежать.

Напомним, Украина рассчитывает подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, предусматривающее построение глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, в ноябре на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе. В этой связи страны Таможенного союза, в частности Россия, заявили о возможных сложностях, с которыми столкнутся украинские производители, продукция которых перестанет отвечать нормам и стандартам ТС.

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Онищенко по-прежнему имеет претензии к Roshen

Москва. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявляет, что претензии к качеству продукции кондитерской корпорации Roshen остаются.

«Можно обратиться в Еврокомиссию, можно обратиться ООН, можно еще найти какие-то международные институты – но условие одно: предъявите нам производство и мы его посмотрим, предъявите национальную систему контроля за качеством», - сказал Онищенко, комментируя в интервью телеканалу «Россия 24» предложение проверить украинские конфеты в Европе. Он отметил, что любой продукт имеет жесткие регламентные требования.

«Давайте бороться за качество», - сказал Онищенко.

Как сообщал УНИАН, 29 июля 2013 года Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в Российскую Федерацию кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

3 сентября Присяжнюк заявил, что Украина выполнила все условия, поставленные стране в ходе переговоров с Роспотребнадзором для урегулирования проблемы экспорта кондитерской продукции корпорации Roshen на рынок Российской Федерации.

По его словам, на сегодняшний день Украина ожидает от России предложений относительно состава рабочей группы и графика приезда российских специалистов для проверки украинских фабрикRoshen.

Ранее Онищенко заявлял, что Россия пока не получила всей требуемой документации от украинской кондитерской компании Roshen, работа по возвращению ее продукции на российский рынок пока не движется.

7 октября Государственный комитет по стандартизации Беларуси не выявил нарушений в кондитерских изделиях Roshen по показателям безопасности.

Справка УНИАН. Международная корпорация Roshen производит около 200 видов продукции. Общий объем производства составляет 450 тыс. тонн в год. Ее фабрики находятся как в Украине, так и в России, Литве и за пределами бывших советских республик - в Венгрии. На экспорт Roshen отправляет 18 тыс. тонн сладостей, из них около половины приходится на Россию. В самой Украине компания занимает 26% рынка.

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"Газпром" сделал Украине скидку на газ для закачки в ПХГ

Российский газовый монополист "Газпром" с ведома российского руководства предоставил Украине скидку на газ для закачки в подземные хранилища (ПХГ), - цена на газ составила около 260 долл. за тысячу кубометров, заявил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по окончании саммита АТЭС на Бали, сообщает сайт Кремля.

Как сообщает сайт Кремля, Путин, в частности, заявил: «Украина и Россия – это абсолютно точно братские государства, я уже говорил, по большому счету, это один народ. Так что, разумеется, мы все равно будет сотрудничать так же, как это делаем сейчас, несмотря на то, что эти дискуссии происходят, довольно эмоционально и бурно проходят дискуссии, связанные с возможным подписанием Украиной документа об ассоциации с ЕС».

Как отметил Путин, «наши банки 10 дней назад, конечно, не без моего ведома, оформили Украине очередной кредит 750 миллионов долларов. А «Газпром», тоже не без ведома российского руководства, пошел на то, что помог Украине закачать необходимый газ в газовое хранилище со скидкой, по-моему, 260 долларов за 1 тысячу кубов. Примерно, я могу ошибиться в каких-то долларах, когда цена для Украины совсем недавно была 400, а сейчас она упала где-то 380-390. А мы сделали скидку, «Газпром» сделал скидку для закачки в ПХГ Украины. То есть мы сотрудничаем, помогаем Украине, нашим украинским партнерам, нашим друзьям. Но если мы увидим, что подписанные документы подрывают наш собственный рынок, разумеется, мы должны будем принимать определенные меры по защите своего собственного рынка».

«Что касается советов по поводу того, как и с кем проконсультироваться. Мы надеемся, что наши украинские друзья с нами тоже проконсультируются перед тем, как совершат те или другие действия. Собственно говоря, это не ирония никакая. Мы предложили провести на правительственном уровне такие консультации, чтобы посмотреть и реально оценить все плюсы и все минусы развития отношений с нашими партнерами вне СНГ», - заявил Путин.

Ранее Украина заявляла о планах закачать в ПХГ только необходимые ей 14 миллиардов кубометров газа, а "Газпром" требовал увеличить этот объем до 19 миллиардов кубометров для обеспечения бесперебойного транзита в ЕС. Впоследствии Киев скорректировал планы закачки топлива до 17-20 миллиардов кубометров. В конце сентября госкомпания "Укртрансгаз" сообщала, что в ПХГ уже закачано 15,3 миллиарда кубометров газа.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

2 октября на брифинге в Кабинете министров министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, что министерство прогнозирует цену на российский природный газ в 4 квартале 2013 года для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

При этом он отметил, что окончательная цена газа будет сформирована к концу октября.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

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Беларусь не нашла опасных веществ в продукции Roshen

Минск. 8 октября. УНИАН. Государственный комитет по стандартизации Беларуси (Госстандарт) не выявил нарушений в кондитерских изделиях Roshen по показателям безопасности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщили во время онлайн-конференции, состоявшейся 7 октября на сайте Госстандарта Беларуси.

Согласно информации, инспекции Госстандарта в июле-августе 2013 года провели мониторинги и проверки соблюдения требований законодательства и технических нормативных правовых актов при реализации 295 наименований кондитерских изделий, произведенных на фабриках кондитерской корпорации Roshen.

«В результате испытаний, проведенных в аккредитованных лабораториях, по показателям безопасности (наличие токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов, содержание свинца, кадмия, ртути, мышьяка; микробиологические показатели), нарушений не было выявлено», - отметили в комитете.

При этом в сфере оборота продукции были выявлены случаи реализации кондитерских изделий с истекшими сроками годности. Были случаи отсутствия документов о подтверждении соответствия и качественных удостоверений, а также нарушения по маркировке продукции.

«В настоящее время Госстандарт проводит мониторинги и проверки при реализации всей кондитерской продукции в Беларуси», - подчеркнули специалисты во время онлайн-конференции.

Как сообщал УНИАН, Россия объявила о запрете на поставки продукции Roshen 29 июля 2013 года. По словам главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, в них был найден канцероген бензопирен. Были даны указания таможенным органам о запрете ввоза на территорию России кондитерских изделий этой компании.

Справка УНИАН. Международная корпорация Roshen производит около 200 видов продукции. Общий объем производства составляет 450 тыс. тонн в год.

Ее фабрики находятся как в Украине, так и в России, Литве и за пределами бывших советских республик - в Венгрии. На экспорт Roshen отправляет 18 тыс. тонн сладостей, из них около половины приходится на Россию. В самой Украине компания занимает 26% рынка.

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После подписания соглашения о ЗСТ с Евросоюзом цены в Украине снизятся - посол Австрии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Украине Вольф Дитрих Хайм убежден, что после подписания соглашения о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом уровень цен в Украине снизится.

«Я уверен, что цены будут ниже, потому что меньше будет барьеров, будет меньше тарифов на таможне», - сказал Хайм.

По его мнению, подписание соглашения о ЗСТ позволит не только более эффективно организовывать производство, но и защищать права потребителей.

«Права потребителя будут намного лучше защищены. Компании будут вынуждены уважать определенные правила, которые мы имеем в Европе для потребителей», - отметил посол.

Он высказал удивление по поводу того, что большинство товаров в Украине дороже, чем в Австрии.

«И это удивляет, потому что уровень доходов здесь ниже», - сказал Хайм в Харькове в ходе форума, посвященного создании ЗСТ между Украиной и ЕС.

Он также заверил, что трансформации, которые придут в Украину после подписания соглашения, позволят в определенной степени изменить эту ситуацию.

«Нет гарантий, что все произойдет быстро, но будут созданы условия», - подчеркнул посол.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 18 сентября одобрило проект соглашения с Евросоюзом об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

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МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины по итогам 2013 года до 0,4% с прогнозируемого в апреле текущего года 0%, одновременно ухудшив прогноз роста в 2014 году до 1,5% с ранее озвученного прогноза в 2,8%.

Как отмечается в отчете Фонда World Economic Outlook по данным на осень 2013 года, Украина выиграет от проведения более гибкой курсовой политики, жесткой фискальной дисциплины, а также роста цен на газ для домохозяйств с одновременным проведением структурных реформ.

"Для Украины, как и для ряда других стран СНГ, возрастают риски выхода на рынки заемного капитала из-за слишком высокого показателя доходности государственных долговых бумаг. Кроме того, фактором экономической нестабильности могут стать низкие цены на сырье, обусловленные все еще слабым спросом на него", - отмечают в Фонде.

Согласно отчету, МВФ также снизил прогноз инфляции до 0% в 2013 году (ранее прогнозировался показатель в 0,5%), и до 1,9% в 2014 году (ранее прогнозировался показатель в 4,7%). Безработица, по данным МВФ, может составить 8% в 2013 и 2014 году. Ранее этот показатель прогнозировался на уровне 8,2% в 2013 году и 7,9% в 2014 году.

Публикация прогноза роста экономики совпала с процессом подготовки визита украинской делегации в МВФ. Как ожидается, делегация отбудет в Вашингтон для переговоров 10 октября. Затем в Украину прибудет миссия МВФ под руководством Николая Георгиева. Представители Фонда посетят Украину в период с 17 по 29 октября и проведут дискуссии в рамках консультаций по статье 4 статей соглашения с МВФ за 2013 год (в рамках надзора) с Украиной, а также осуществления постпрограммного мониторинга. Миссия оценит макроэкономическую ситуацию и обсудит с представителями власти широкий спектр вопросов экономической политики, а также планы на ближайший и среднесрочный периоды. Как ожидается, ключевым вопросом повестки дня станет необходимость поэтапного повышения цены на газ для населения как основного фактора финансового оздоровления энергетического сектора и залога подписания программы финансирования stand-by объемом порядка 15 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, днем ранее, 7 октября, Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины по итогам 2013 года до 0% с ранее прогнозируемого показателя в 1%. Согласно прогнозу Всемирного банка, номинальный ВВП на конец 2013 года составит 1,437 трлн грн, уровень инфляции - 0,3%, дефицит платежного баланса - 7,9% ВВП, дефицит госбюджета - 4,5% ВВП, внешний долг - 68% ВВП, в том числе государственный и гарантированный государством долг - 36% ВВП. По мнению экономистов ВБ, рост ВВП восстановится во втором полугодии за счет базы сравнения и хорошего урожая, но этого роста будет недостаточно для того, чтобы перекрыть спад первого полугодия.

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Украина должна уплатить МВФ 2,7 млрд долл. к концу ноября - Fitch

Украине предстоит уплатить Международному валютному фонду по кредитам и процентам 2,7 млрд долл. к концу ноября, говорится в комментарии международного рейтингового агентства Fitch, текстом которого располагает УНИАН.

«К концу ноября Украине предстоит уплатить по основному долгу и процентам перед МВФ в общей сложности 2,7 млрд долл., включая задолженность Национального банка Украины и государственные обязательства, в дальнейшем предстоит выплатить 3,7 млрд долл. в 2014 году», - говорится в сообщении Fitch. По информации агентства, платежи по государственному и гарантированному государством долгу в 2014 году составят 8,3 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Минфина Галины Пахачук, до конца года Украине предстоит выплатить 1,850 млрд долл. по валютным обязательствам, включая внутренние и внешние долги. Минфин планирует сократить объемы внешних займов в 2014 году на 6 млрд грн.

Согласно среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2013-2015 годы, утвержденной Кабинетом министром в мае текущего года, общий объем государственных заимствований в 2013 году запланирован в объеме 135,5 млрд грн, из которых 92,9 млрд (68,6%) составляют внутренние заимствования, 42,7 млрд грн (31,4%) - внешние заимствования.

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Минфин привлек в госбюджет 613 млн грн на ОВГЗ-аукционе 8 октября

Министерство финансов Украины во вторник, 8 октября, привлекло в государственный бюджет 613,394 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, все средства привлечены в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте. Минфин привлек все средства, удовлетворив все три поданные заявки на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25%. Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение 4-летних и 7-летних гособлигаций в нацвалюте, а также 2-летних и 3-летних облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США).

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 613,394 млн грн, при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 1 октября Минфину не удалось привлечь средства в госбюджет. Как прокомментировала директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук, до конца текущего года политика Минфина по привлечению новых заимствований будет умеренной, а также Минфин не планирует выходить на внешние рынки заимствований при сохранении нынешнего высокого уровня доходности.

Минфин намерен провести в сентябре еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 17 и 24 сентября.

По состоянию на 8 октября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 234,908 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 141,704 млрд грн, в собственности банков - 75,728 млрд грн, нерезидентов - 3,611 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 7 октября, с начала года в госбюджет поступило 104,469 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 56,046 млрд грн, на обслуживание госдолга – 22,506 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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В реестр утилизаторов внесли три автосборочных завода

Министерство экологии и природных ресурсов Украины в рамках реализации положений закона об утилизации транспортных средств внесло "АвтоЗАЗ", Черкасский и Кременчугский автосборочный заводы в реестр предприятий, осуществляющих прием и разборку транспортных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор департамента экологической безопасности и разрешительных систем Минэкологии Юрий Гирман на брифинге в Киеве.

"Черкасский и Кременчугский заводы, а также ЗАЗ, уже внесены в реестр. Остальные, подавшие соответствующие документы сейчас на рассмотрении", - сказал он.

В частности, рассматривается заявка от компании "Эталон". В ближайшее время в реестр будет внесен завод "Еврокар".

В то же время ни одно из указанных предприятий пока что не было внесено в соответствующий реестр Минпромполитики.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Министерство промышленной политики Украины в рамках реализации положений закона об утилизации транспортных средств определило порядок ведения реестра, а также форму заявления о внесении субъектов хозяйствования в реестр предприятий, которые производят транспортные средства и взяли на себя обязательства обеспечить их утилизацию.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины определило перечень требований к площадкам по приемке и утилизации транспортных средств для внесения их в Государственный реестр субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельности в сфере приемки, разборки и утилизации транспортных средств.

Государственная автомобильная инспекция будет контролировать выполнение закона об утилизационном сборе с помощью ведения реестра справок об уплате налога.

Справка УНИАН. В Украине с 1 сентября вступили в силу законы об утилизации транспортных средств и о местах утилизации ТС. В частности, законы предполагают уплату соответствующего – экологического налога, а также сертификацию площадок по утилизации. Вместе с тем, вступившие в силу законы, по поручению Президента Украины Виктора Януковича, должны быть в кратчайшее время изменены – в части уравнивания суммы утилизационного сбора для всех автомобилей, а также в части упразднения обязательной сертификации площадок по утилизации автомобилей в соответствии со стандартами ISO 1400. По мнению руководителей Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров, таким образом на рынке утилизации ТС будет сформирована конкурентная среда.

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Депутаты хотят упростить порядок открытия бизнеса

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении порядка открытия бизнеса» (регистрационный номер 2258а).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 307 из 392 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что им предусмотрено упрощение и удешевление процедуры основания бизнеса в Украине через, в частности, представление государственному регистратору при проведении государственной регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей сведений, необходимых для регистрации такого лица органами государственной налоговой службы как плательщика налога на добавленную стоимость, единого налога, других налогов и сборов (в случае, если в соответствии с законом или по решению лица предусмотрена регистрация лица как плательщик соответствующего налога); отмену требования о взимании регистрационного сбора за проведение государственной регистрации юридического лица и физического лица – предпринимателя.

Также законопроектом предусмотрено осуществление государственной регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей путем представления электронных документов без обязательного использования электронной цифровой подписи, используя другие способы идентификации личности заявителя, например, передачу файла с изображением, QR-кода и с использованием IT-технологий и мобильной связи (для достаточной детализации предлагается определить эти технические способы идентификации центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере государственной регистрации юридических и физических лиц – предпринимателей).

Предлагается отказ от обязательности и переход к добровольности использования печатей субъектами хозяйствования частного права. Также предусматривается нормирование и расширение объема сведений из Единого государственного реестра юридических и физических лиц - предпринимателей, к которым предоставляется доступ на официальном сайте специально уполномоченного органа по вопросам государственной регистрации.

В объяснительной записке говорится, в частности, что принятие законопроекта позволит обеспечить улучшение позиций Украины в международных рейтингах относительно инвестиционной привлекательности экономики и легкости ведения бизнеса в государстве. В частности, в рейтинге Doing Business по показателю «Легкости основания бизнеса» Украина может подняться на 21 пункт (при условии, если другие страны не проведут реформы, позволяющие им опередить Украину), а также уменьшить возможности для осуществления рейдерства.

УНИАН