В Китае ущерб от тайфуна составил 2 млрд долл., пострадали 7 млн человек
08:57, 09 октября 2013Разное
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Ущерб от тайфуна "Фитоу" в провинции Чжэцзян (Восточный Китай) составил 2 млрд долларов, в 11 городах провинции пострадали 7 млн человек, погибли шестеро, четверо считаются пропавшими без вести.
Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сегодня сообщила национальная служба контроля за наводнениями и засухой.
На реке Яоцзян и нескольких крупных водохранилищах, сообщает центральное китайское телевидение, на некоторых участках прорваны дамбы. На их восстановление брошены военные. Сохраняется угроза масштабного наводнения.
В приморских районах прекращены занятия в школах.
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