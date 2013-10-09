Азаров хочет составить дорожные карты сотрудничества с Россией и ТС

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает необходимым составить дорожную карту развития торгово-экономических отношений между Украиной и Россией, а также Таможенным союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров сегодня.

«Уверен, что мы можем использовать опыт украинско-белорусских отношений и создать межправительственную дорожную карту украинско-российского сотрудничества, а с Евразийской комиссией — сотрудничества с Таможенным союзом», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что вопросы развития сотрудничества будут обсуждаться в ходе заседания Украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству 15 октября в Калуге.

«Со своей стороны мы ставим задачу не просто провести инвентаризацию проблем, но и найти решение, как ликвидировать риски для нашего торгового оборота и производственной кооперации. 15 октября в России пройдет 10-е заседание Комитета экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии. В ходе заседания планируется рассмотреть состояние и перспективы развития украинско-российского сотрудничества в торгово-экономической, космической, авиационной, научно-технической, топливно-энергетической, промышленной, транспортной, инвестиционной и других сферах», - сказал премьер-министр.

Также Азаров поручил правительству подготовить для подписания 15 октября двухсторонние украинско-российские документы: соглашение о мерах господдержки возобновления серийного производства самолета Ан-124, по реализации программы по использованию космоса в мирных целях на 2012-2016 годы, а также документы по урегулированию ограничений в двухсторонней торговле и касающиеся сотрудничества в финансовой и инвестиционной сферах.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Вильнюсе на саммите "Восточного партнерства" ожидается подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и формировании всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что России в случае подписания Украиной договора с ЕС об ассоциированном членстве придется в рамках СНГ применить защитные меры.

В то же время Президент России Владимир Путин заявил, что присоединение Украины к зоне свободной торговли с Евросоюзом может нанести ущерб экономическим отношениям с Россией, в политической сфере проблем не будет.

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