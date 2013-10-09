Азаров увидел прогресс в консультациях с Россией по поводу евроинтеграции

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что межправительственные консультации между Украиной и Российской Федерацией относительно развития отношений после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС проходят успешно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание правительства.

«В последнее время прозвучали важные предложения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по двустороннему диалогу с целью выяснить реальное влияние зоны свободной торговли с ЕС на товарооборот и кооперацию между Украиной и Россией. Такая позиция лидера России создает конструктивную основу для переговоров», - отметил Азаров.

Он напомнил при этом, что вчера, 8 октября, во исполнение договоренности с главой правительства России Дмитрием Медведевым в Астане состоялись украинско-российские межправительственные консультации на уровне вице-премьер-министров Юрия Бойко и Игоря Шувалова.

«Цель этих консультаций - объективно определить все плюсы и минусы торгово-экономических отношений с Российской Федерацией и Таможенным союзом после подписания Соглашения об ассоциации. Как доложил Юрий Анатольевич Бойко (вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко возглавляет межведомственную рабочую группу высокого уровня для создания механизмов адаптации экономики Украины к условиям зоны свободной торговли с Европейским Союзом - УНИАН), состоялся достаточно предметный, конструктивный диалог. Со своей стороны мы ставим задачу: не просто сделать «инвентаризацию проблем», но и найти решение - как устранить риски для нашего торгового оборота и производственной кооперации», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 18 сентября одобрило проект соглашения с Евросоюзом об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

19 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина не сможет одновременно быть ассоциированным членом ЕС и участвовать в Таможенном союзе.

В этой связи страны Таможенного союза, в частности Россия, заявили о возможных сложностях, с которыми столкнутся украинские производители, продукция которых перестанет отвечать нормам и стандартам ТС.

О том, что Россия может поставить вопрос об отмене режима свободной торговли с Украиной после подписания ею Соглашения с ЕС об ассоциации, частью которого является положение о зоне свободной торговли, заявлял ранее советник президента РФ Сергей Глазьев.

26 сентября премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров сообщил, что Украина официально предложила странам Таможенного союза для прояснения ситуации по развитию торгово-экономических отношений провести трехсторонние консультации с участием Европейского Союза.