Анонс на 10 октября

* В рамках Недели малого и среднего бизнеса состоится международная конференция «Развитие бизнес-среды в малых и средних городах Украины», организованная ДТЭК. Вопросы: Как сделать украинские города комфортными для жизни, победить безработицу, повысить благосостояние людей? Что для этого может сделать крупный бизнес? Нужно ли бизнесу сотрудничать с местной властью и каким должно быть это сотрудничество? Участники: Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ; Александр Толкач, директор по внешним связям ДТЭК; Рикарда Ригер, директор Представительства ПРООН в Украине; Александр Кучеренко, директор проекта «Местное экономическое развитие городов Украины» Федерации Канадских Муниципалитетов и правительства Канады; Яника Мерило, управляющий партнер Aida Invest№ Александр Потимков, первый зам.главы Госслужбы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства; Татьяна Сытник, руководитель отдела В2В и стратегических исследований, GfK Ukraine.

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Накануне Вильнюсского саммита Украина не гарантирует защиту прав иностранных инвесторов?». Представители итальянской компании-производителя оборудования расскажут о собственном негативном опыте взаимодействия с украинской банковской и судебной системами, а также озвучат риски, которые стоят перед Украиной с точки зрения дальнейшего привлечения инвестиций из Европы. Участники: Клаудио Форлани, финансовый директор компании SITI-B&T GROUP (Италия), Алессандро Джербино, советник посольства Италии в Украине, директор Агентства по развитию и интернационализации итальянских компаний, Игорь Сидоренко, адвокат (Украина) ( ул. Крещатик, 4, конференц - зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: "Кризис госфинансов в США - что будет с долларом?". Участники: Анатолий Баронин, руководитель АГ ДА ВИНЧИ; Олег Устенко, исполнительный директор международного фонда Блейзера; Игорь Бураковский, руководитель Института экономических исследований и политических консультаций; Андрей Забловский, глава секретариата Совета предпринимателей при КМУ; Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации; представитель от посольства США в Украине; Ирина Клименко, зав.отдела внешнеэкономической политики Национального института стратегических исследований; Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

* Пресс-конференция, посвященная проблеме качества медицинской помощи и безопасности пациентов в процессе развития национальной системы здравоохранения Украины. Пресс-конференция состоится в рамках научно-практической конференции «Качество медицинской помощи - образование, наука и практика». Участники: Игорь Семенов, главный врач Клинической больницы «Феофания»; Паоло Карло Белли, координатор проектов сектора человеческого развития Представительства Всемирного Банка в Украине, Беларуси и Молдове; Мехри Зафар-Заде, руководитель программ по здравоохранению, подразделения социальной сплоченности, департамента социальной сплоченности и культурного многообразия генерального директората по вопросам демократии СЕ. Приглашены: Александр Качур , первый зам.министра здравоохранения Украины, Андрей Сердюк, президент НАМНУ, Юрий Вороненко, ректор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Шупика и др.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция новоизбранного председателя Украинской Народной Партии Александра Клименко. Он расскажет о новой «донецкой команде» руководителей и планы УНП (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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