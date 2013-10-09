ТОП-10 (9 октября)

Украине предстоит уплатить МВФ 1,7 млрд долл. к концу ноября – уточненные данные Fitch

«Нафтогаз» объявил о выплате 75,6 млн долл. по своим евробондам

Установлен лимит ежегодного объема госгарантий

Минрегион рассчитывает погасить векселями задолженность за 2012-2013 годы

Азаров хочет составить дорожные карты сотрудничества с Россией и ТС

«Газпром» продал Фирташу 5 млрд кубометров газа со скидкой

Украина готова к проверкам Roshen экспертами Роспотребнадзора

Депутаты не захотели получать такие же пенсии, как у остальных украинцев

Средняя цена импортного газа для Украины в сентябре выросла до 407 долл.

Обама отказался от уступок республиканцам в споре о бюджете

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Украине предстоит уплатить МВФ 1,7 млрд долл. к концу ноября – уточненные данные Fitch

Украине предстоит уплатить Международному валютному фонду по кредитам и процентам 1,7 млрд долл. к концу ноября, говорится в уточненном комментарии международного рейтингового агентства Fitch, которым располагает УНИАН.

«К концу ноября Украине предстоит провести погашения долга и выплату процентов МВФ на общую сумму 1,7 млрд долл., включая обязательства Национального банка Украины и государства, а в 2014 году необходимо выплатить еще 4 млрд долл.», - говорится в отчете агентства. По информации Fitch, согласно проекту бюджета на 2014 год, суверенный долг, номинированный в иностранной валюте, в 2014 году составляет 7,1 млрд долл., при этом выплаты МВФ основной суммы долга и процентов Национальным банком Украины составляют еще 1,1 млрд долл.

Ранее Fitch оценил сумму выплат по основному долгу и процентам перед МВФ, подлежащих выплате до конца ноября, в 2,7 млрд долл., дальнейшие выплаты в 2014 году – в 3,7 млрд долл., платежи по государственному и гарантированному государством долгу в 2014 году – в 8,3 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Галины Пахачук, до конца года Украине предстоит выплатить 1,850 млрд долл. по валютным обязательствам, включая внутренние и внешние долги. Минфин планирует сократить объемы внешних займов в 2014 году на 6 млрд грн.

Согласно среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2013-2015 годы, утвержденной Кабинетом министром в мае текущего года, общий объем государственных заимствований в 2013 году запланирован в объеме 135,5 млрд грн, из которых 92,9 млрд грн (68,6%) составляют внутренние заимствования, 42,7 млрд грн (31,4%) - внешние.

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«Нафтогаз» объявил о выплате 75,6 млн долл. по своим евробондам

Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» направил 75,763 млн долларов США на выплату купонного платежа, выполнив тем самым свои обязательства перед собственниками выпущенных в 2009 году евробондов, говорится в сообщении компании.

«Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» своевременно и в полном объеме обеспечила выполнение обязательств перед собственниками еврооблигаций в соответствии с правилами и условиями размещения. Сумма купонного платежа составила 75 763 307 долларов США», - сообщило в среду управление по связям с общественностью компании «Нафтогаз Украины».

Ранее некоторые зарубежные средства массовой информации сообщили о том, что «Нафтогаз» оказался на гране дефолта в связи с тем, что из-за судебных исков 15-летней давности не может перечислить средства по выплате очередного купона на счета держателей своих евробондов выпуска 2009 года.

Платежным агентом по этому выпуску евробондов является Bank of New York.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2012 году чистые убытки компании составили 10,3 млрд грн.

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Установлен лимит ежегодного объема госгарантий

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил постановление о лимите ежегодного объема предоставляемых государственных гарантий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после заседания правительства сообщил министр финансов Юрий Колобов.

В частности, отвечая на вопрос журналистов, рассматривали ли этот документ на сегодняшнем заседании, он сказал: “Да, это постановление Кабинета министров, предельный объем на уровне 20 миллиардов. Там все - и задолженность по НДС, и задолженность по тарифам, и т.д.”.

Как сообщал УНИАН, в сентябре первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский сообщил, что Кабинет министров планирует уменьшить предоставление государственных гарантий в государственном бюджете на 2014 год на 60% - до 30 млрд грн с 50 млрд грн.

Согласно среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2013-2015 годы, утвержденной Кабинетом министром в мае текущего года, общий объем государственных заимствований в 2013 году запланирован в объеме 135,5 млрд грн, из которых 92,9 млрд (68,6%) составляют внутренние заимствования, 42,7 млрд грн (31,4%) - внешние заимствования.

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Минрегион рассчитывает погасить векселями задолженность за 2012-2013 годы

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает погасить бюджетную задолженность векселями за 2012-2013 годы, заявил глава Минрегиона Геннадий Темник на брифинге в среду.

Министр сообщил, что уже принято постановление Кабинета министров, позволяющее реструктуризировать бюджетную задолженность, которая возникла на 1 января 2013 года, путем выдачи финансовых казначейских векселей.

“Мы подготовили проект изменений в закон о бюджете на 2013 год относительно возможности проведения расчетов (векселями — УНИАН), и в 2013 году это даст возможность полностью погасить разницу в тарифах, которая у нас сложилась в течение 2012 и 2013 годов", - сказал Темник.

Министр также сообщил, что соответствующий законопроект был подан в Верховную Раду и он надеется на поддержку депутатов в этом вопросе. Кроме того, он рассчитывает, что задолженность будет погашена векселями уже до конца 2013 года.

По данным Темника, на 1 сентября 2013 года разница в тарифах в Украине составила уже около 7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ввести финансовые векселя для погашения долгов предприятиями теплокоммунэнерго, которые возникли из-за разницы в тарифах на тепловую энергию и услуги по централизованному водоснабжению для населения.

Задолженность теплоснабжающих предприятий за потребленный с 2009 года природный газ составляет около 17 млрд грн.

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Азаров хочет составить дорожные карты сотрудничества с Россией и ТС

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает необходимым составить дорожную карту развития торгово-экономических отношений между Украиной и Россией, а также Таможенным союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров сегодня.

«Уверен, что мы можем использовать опыт украинско-белорусских отношений и создать межправительственную дорожную карту украинско-российского сотрудничества, а с Евразийской комиссией — сотрудничества с Таможенным союзом», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что вопросы развития сотрудничества будут обсуждаться в ходе заседания Украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству 15 октября в Калуге.

«Со своей стороны мы ставим задачу не просто провести инвентаризацию проблем, но и найти решение, как ликвидировать риски для нашего торгового оборота и производственной кооперации. 15 октября в России пройдет 10-е заседание Комитета экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии. В ходе заседания планируется рассмотреть состояние и перспективы развития украинско-российского сотрудничества в торгово-экономической, космической, авиационной, научно-технической, топливно-энергетической, промышленной, транспортной, инвестиционной и других сферах», - сказал премьер-министр.

Также Азаров поручил правительству подготовить для подписания 15 октября двухсторонние украинско-российские документы: соглашение о мерах господдержки возобновления серийного производства самолета Ан-124, по реализации программы по использованию космоса в мирных целях на 2012-2016 годы, а также документы по урегулированию ограничений в двухсторонней торговле и касающиеся сотрудничества в финансовой и инвестиционной сферах.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Вильнюсе на саммите "Восточного партнерства" ожидается подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и формировании всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что России в случае подписания Украиной договора с ЕС об ассоциированном членстве придется в рамках СНГ применить защитные меры.

В то же время Президент России Владимир Путин заявил, что присоединение Украины к зоне свободной торговли с Евросоюзом может нанести ущерб экономическим отношениям с Россией, в политической сфере проблем не будет.

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«Газпром» продал Фирташу 5 млрд кубометров газа со скидкой

Российский газовый монополист «Газпром» продал холдинговой группе Ostchem Holding 5 млрд куб. м газа по цене 260 долл. за 1 тыс. куб. м. для закачки в подземные хранилища газа Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом украинским журналистам в Москве сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Были договоренности с группой Ostchem о том, что они закупают этот газ (по цене 260 долл. за тыс. кубометров – УНИАН) и закачивают его в подземные хранилища газа в Украине для того, чтобы там были необходимые объемы в зимний сезон. Всего по этой цене было продано 5 млрд кубометров газа», - сказал Куприянов.

Как сообщал УНИАН 8 октября Президент России Владимир Путин сообщил, что «Газпром» с ведома российского руководства предоставил Украине скидку на газ для закачки в подземные хранилища - цена на газ составила около 260 долл. за тысячу кубометров.

Ранее Украина заявляла о планах закачать в ПХГ только необходимые ей 14 миллиардов кубометров газа, а "Газпром" требовал увеличить этот объем до 19 миллиардов кубометров для обеспечения бесперебойного транзита в ЕС. Впоследствии Киев скорректировал планы закачки топлива до 17-20 миллиардов кубометров. В конце сентября госкомпания "Укртрансгаз" сообщала, что в ПХГ уже закачано 15,3 миллиарда кубометров газа.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

2 октября на брифинге в Кабинете министров министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, что министерство прогнозирует цену на российский природный газ в 4 квартале 2013 года для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.При этом он отметил, что окончательная цена газа будет сформирована к концу октября.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

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Украина готова к проверкам Roshen экспертами Роспотребнадзора

Украина готова к проверкам кондитерских фабрик Roshen, которые могут начаться уже на следующей неделе, в связи с приездом в Украину специалистов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Министерство уточнило, что Украина выполнила все требования Роспотребнадзора и направила все необходимые документы для проведения проверок кондитерских фабрик и лабораторий.

“Мы полностью все свои обязательства и требования со стороны Геннадия Онищенко выполнили. И я убежден, что мы найдем консенсус», - цитирует пресс-служба министра Николая Присяжнюка.

Присяжнюк напомнил, что Украина неоднократно обращалась к российской стороне с просьбой прислать своих представителей для проведения проверок фабрик Roshen в ближайшее время.

«Украинская сторона еще в сентябре выполнила все условия Роспотребнадзора по организации таких проверок. В частности, Минагрополитики Украины направило Роспотребнадзору для проверки украинские нормативные документы, регулирующие качество и безопасность пищевой продукции. Также были отправлены документы на аккредитацию шести украинских лабораторий по контролю продовольственных товаров. Поэтому Украина полностью готова принять инспекционные группы Роспотребнадзора», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Роспотребнадзор заявил, что на следующей неделе проверит в Украине фабрики Roshen и две лаборатории. Также пресс-служба инспекции сообщила, что в настоящее время российские эксперты завершают проверку представленных документов.

29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа российская сторона сообщила, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских предприятиях компании и Россия будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

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Депутаты не захотели получать такие же пенсии, как у остальных украинцев

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно соблюдения принципа социальной справедливости в пенсионном обеспечении)» (регистрационный номер 1236).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 198 (при необходимых 226 - УНИАН) из 327 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Из фракции Партии регионов законопроект поддержали только три народных депутата, из фракции “Батькивщина” - 77, “УДАР” — 35, “Свобода” - 34, КПУ — 31, внефракционных — 18.

Проектом предлагалось внести изменения в законы «О статусе народного депутата Украины», «О Кабинете Министров Украины», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В результате внесения этих изменений пенсионеры – Президент Украины, народные депутаты всех созывов, бывшие члены правительства, будут получать пенсию на общих основаниях, определенных законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что «на фоне многомиллиардного дефицита бюджета Пенсионного фонда и государственного бюджета Украины, унизительно низких пенсий большинства пенсионеров целые категории граждан получают пенсии на основании отдельных законов по льготному принципу. Сохранение особого принципа начисления пенсий для Президента Украины, членов Кабинета министров Украины, народных депутатов и др. является неоправданным. Эти категории лиц должны получать пенсии на общих основаниях, что будет отвечать принципу социальной справедливости, равенства граждан перед законом и позволит перераспределить финансовые ресурсы в интересах остальных пенсионеров».Один из авторов законопроекта, депутат от «УДАРа» Павел Розенко отметил, что на сегодняшний день средний размер пенсии для простых людей составляет приблизительно от 900 до 1,2 тыс. грн.

«3 миллиона украинцев получают пенсии меньше одной тысячи гривень, и выжить на эти средства практически невозможно», - добавил он.

По словам депутата, «вместе с тем, у таможенников сегодня пенсия составляет 6,5 тыс. грн, у судей, прокуроров - 7,5 тыс., у бывших народных депутатов и чиновников высокого уровня пенсия достигает 15 тыс. грн».

В свою очередь депутат от Партии регионов Ярослав Сухой назвал этот законопроект «пиаром». По его словам, на сегодняшний день в Украине «есть 648 пенсионеров - бывших депутатов на 13,5 миллионов пенсионеров. Это что-то даст? Я посчитал, что если ликвидировать все их выплаты, а это сделать невозможно, потому что все они где-то работали, то это будет 0,64 гривни на одного пенсионера. Это стоит болтовни? Это примитивный пиар, политическая спекуляция», - сказал Сухой.

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Средняя цена импортного газа для Украины в сентябре выросла до 407 долл.

Средняя цена газа, который Украина импортировала в сентябре 2013 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), по сравнению с августом увеличилась на 3,43% - до 407 долларов за тысячу кубометров, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, опубликованном на официальном сайте.

«Минэкономразвития предоставляет информацию о фактической цене реализации для газа природного за сентябрь 2013 года, которая составляет 407,0 долларов США за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Средняя цена газа, который Украина импортировала в августе 2013 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), уменьшилась на 0,3% по сравнению с июлем - до 393,5 долл. за тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров. Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий ранее прогнозировал, что цена российского газа в третьем квартале 2013 года составит 400 долл. за тысячу кубометров. В то же время министр сообщал, что цена газа, закупаемого в Европе по реверсной схеме, колеблется в пределах 340-370 долл. за тысячу кубометров.

Украина в январе-августе 2013 года импортировала газа в денежном выражении на общую сумму 6,45 млрд долл.

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Обама отказался от уступок республиканцам в споре о бюджете

Президент Барак Обама отказался во вторник идти на уступки Республиканской партии в споре о бюджете, заявив, что будет обсуждать бюджетные вопросы только после безоговорочного принятия федерального бюджета и повышения предела государственного долга.

На пресс-конференции Обама заявил, что согласен обсуждать любые проблемы с Республиканской партией, но не под угрозой финансового краха страны, сообщает Reuters.

"Если разумные республиканцы хотят снова говорить об этом, я готов подняться на (Капитолийский) холм и попытаться", - сказал Обама журналистам. "Но я не буду делать этого, пока более радикальная часть Республиканской партии не прекратит вынуждать (спикера Палаты представителей) Джона Бонера угрожать нашей экономике. Мы не можем делать вымогательство нормальной частью нашей демократии", - добавил он.

Ранее, после встречи с конгрессменами от республиканцев, Бонер несколько смягчил свою риторику, сказав журналистам, что для потенциальных переговоров "нет ограничений", а также не упоминал последние требования республиканцев частично отложить осуществление реформы здравоохранения Обамы в обмен на принятие федерального бюджета.

Однако после пресс-конференции Обамы Бонер заявил, что "разочарован" подходом президента.

"Президент сказал, что будет с нами разговаривать, если республиканцы безоговорочно сдадутся. Это не тот способ, которым работает наше правительство", - сказал Бонер.

УНИАН