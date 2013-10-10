США сокращают военную и финансовую помощь Египту

Власти США объявили о значительном сокращении военной и финансовой помощи Египту, размер которой на сегодняшний день составляет около 1,3 млрд долларов, сообщает Русская служба Би-би-си.

По словам представителя Госдепартамента Джен Псаки, Вашингтон намерен приостановить программу поддержки Египта до той поры, пока тот не проведет "убедительные демократические реформы".

Речь идет в первую очередь о крупных армейских системах. В частности, будут заморожены поставки танков "Абрамс", самолетов F-16, вертолетов "Апач" и ракет "Гарпун".

При этом в госдепартаменте отмечают, что замораживание поставок носит временный характер и для их продолжения необходим "устойчивый прогресс" на пути к честным и свободным выборам.

Политическая ситуация в Египте продолжает оставаться напряженной. В понедельник по меньшей мере 50 человек погибли во время столкновений между силами безопасности и сторонниками свергнутого президента Мухаммеда Мурси.