Двери ЕС и НАТО открыты для Украины - Расмуссен

Двери Евросоюза и НАТО остаются открытыми для Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает РИА «Новости».

«Украине открыты двери для углубления отношений с Европейским Союзом, равно как и с НАТО», - сказал он сегодня журналистам в Брюсселе.

По словам Расмуссена, он не подвергает сомнению "евроатлантическое" будущее Украины.

Украина рассчитывает в ноябре на вильнюсском саммите "Восточного партнерства" подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, частью которого является создание ЗСТ.

В июле 2010 года Верховная Рада Украины приняла закон, определяющий "внеблоковый статус" страны.

В феврале этого года, по завершении в Брюсселе очередного заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны, Расмуссен подтвердил, что принятое НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году решение о том, что Грузия и Украина имеют право на членство в Альянсе, остается в силе. При этом генсек НАТО указал, что Украине надлежит самой определить направление сотрудничества с НАТО в ближайшие годы.