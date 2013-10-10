Янукович: Украина фактически выполнила всю работу, запланированную к саммиту в Вильнюсе

Украина фактически выполнила всю работу, запланированную к саммиту «Восточного партнерства» в ноябре в Вильнюсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович во время встречи в Киеве с членом Европейской комиссии по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером.

Янукович отметил, что украинская сторона придает большое значение отношениям с Европейским Союзом. “Фактически та работа, которую мы запланировали к Вильнюсскому саммиту, идет к завершению”, - сказал Президент.

Кроме того, он подчеркнул, что вопрос энергетической безопасности очень важный для Украины и он рад случаю обсудить его с Оттингером.

В свою очередь, Оттингер подчеркнул, что сотрудничество Евросоюза с Украиной было конструктивным в течение многих лет на всех уровнях.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 18 сентября одобрило проект соглашения с Евросоюзом об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.