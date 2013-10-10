В Германии уверяют, что делают все для устранения преград на пути евроинтеграции Украины
15:47, 10 октября 2013Разное
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Правительство Германии делает все для устранения последних преград на пути европейской интеграции Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал федеральный министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем сегодня в Киеве.
В свою очередь Янукович подчеркнул, что сегодня Верховная Рада Украины настойчиво работает над выполнением так называемого “списка Фюле”.
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