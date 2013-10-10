В Германии уверяют, что делают все для устранения преград на пути евроинтеграции Украины

Правительство Германии делает все для устранения последних преград на пути европейской интеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал федеральный министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем сегодня в Киеве.

В свою очередь Янукович подчеркнул, что сегодня Верховная Рада Украины настойчиво работает над выполнением так называемого “списка Фюле”.