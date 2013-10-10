Азаров не видит результатов от участия в Европейской Энергетической хартии

Украина на сегодняшний день не видит реальных результатов от участия в Европейской Энергетической хартии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время встречи с комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером.

«Мы высоко ценим наше сотрудничество, но хотелось бы, чтобы это сотрудничество давало конкретные результаты», - сказал Азаров.

Азаров отметил, что, подписав Энергетическую хартию, Украина надеялась на поддержку ЕС в разрешении различных проблемных вопросов.

«Подписав Энергетическую хартию, мы рассчитывали на энергичную поддержку Европейского Союза в проведении нашей энергетической политики. К сожалению, этого не произошло. И вот уже почти 3,5 года Украина практически в одиночку работает по абсолютно невыгодному для нас кабальному контракту по поставкам газа из России», - сказал Азаров.

Он также отметил, что до сих пор нерешенным остается вопрос о модернизации украинской газотранспортной системы.

«3,5 года не решается вопрос модернизации нашей ГТС. Я задаю простой вопрос. Она не нужна эта ГТС России и Европейскому Союзу? Давайте ответим на этот вопрос. И мы будем самостоятельно принимать решение по ее дальнейшей эксплуатации», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, в марте Президент Украины Виктор Янукович высказал убежденность, что Европа должна принимать участие в модернизации украинской газотранспортной системы. Янукович также подчеркнул, что Украина должна гарантировать Европе стабильный транзит газа, и для этого нужно в ближайшее время найти ответ, как Украина будет модернизировать свою ГТС.

Напомним, Украина не исключает возможности передачи ГТС в аренду в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.

Справка УНИАН. 17 декабря 1991 года в Гааге была подписана Европейская Энергетическая хартия. Хартия создавалась как механизм сотрудничества между Западной и Восточной Европой по энергетическим вопросам.

Согласно Европейской Энергетической хартии, стороны, подписавшие документ, стремятся на приемлемой с экономической точки зрения основе повысить надежность энергоснабжения и в максимальной степени обеспечить эффективность производства, преобразования, транспортировки, распределения и использования энергии с тем, чтобы повышать уровень безопасности и сводить к минимуму проблемы окружающей среды.

Энергетическую хартию на сегодняшний день подписали более 50 государств Евразии, в том числе все страны - бывшие республики Советского Союза.