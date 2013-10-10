Анонс на 11 октября

* В НТУУ "КПИ" состоится международный семинар на тему: «Фукусима - Чернобыль: уроки Чернобыля для Фукусимы». Участники: первый министр охраны окружающей среды независимой Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Юрий Щербак, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Саката Тоичи, мэр г. Славутич Владимир Удовиченко, председатель Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Владимир Холоша, директор Института эндокринологии и обмена веществ им.В.Комисаренко Николай Тронько, председатель правления БФ «Спасение детей Украины от Чернобыльской катастрофы» Наталья Преображенская, профессор Университета Тохоку Динил Пушпай (г.Сендай, Япония), профессор Института развития, старения и рака Университета Тохоку Маккаби Фукумото (г.Сендай, Япония), профессор медицины Хироши Окаяма (Япония), ученые и преподаватели НТУУ «КПИ» и др.

* Круглый стол на тему: «Финансовое будущее США». Организатор: Институт Горшенина. Вопросы: Анализ текущей финансовой ситуации в США и её истоков. Социальная политика в США как фактор кризиса. Что дальше: выход из рецессии или дефолт? Что ждет украинскую гривну в свете возможного дефолта США? Какое влияние окажет финансовая ситуация в США на мировую и украинскую экономику? Участники: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Сергей Яременко, экс-заместитель главы Нацбанка Украины; Алексей Лещенко, вице-президент Института Горшенина; Игорь Уманский, экс-и.о.министра финансов Украины. Модератор - Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.

* Состоится международная конференция «Преимущества и перспективы новой системы денежных переводов Welsend». На конференции будет объявлено о выходе системы на международный рынок и об уникальных технологических новинках Welsend. Участники конференции также проанализируют состояние рынка денежных переводов в Украину в целом. Участники: Сергей Мамедов, председатель Правления АБ «Укргазбанк»; Наталья Синявская, член Правления НБУ, директор Генерального департамента информационных технологий и платежных систем, Алена Дмитриева, зам.председателя Правления АБ «Укргазбанк»; Елена Махаева, начальник Управления надзора (оверсайта) за платежными системами и системами расчетов Национального банка Украины.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Кризис в кабинетах - холод в квартирах". Вопросы: Проблемы отопительного сезона 2013 года. Неквалифицированные столичные чиновники или нелегитимная система управления городом. Комплексная программа энергообеспечения и кадровые перезагрузки . На эти и другие вопросы ответят и дадут свою оценку участники пресс-конференции: Иван Плачков, председатель Наблюдательного Совета Киевской муниципальной ассамблеи, генеральный директор "Киевэнерго" 1995-2005г.г., министр топлива и энергетики Украины 2005-2006гг.; Леонид Косаковский, председатель Совета экспертов Киевской муниципальной ассамблеи, Киевский городской голова 1993-1997гг., Иван Салий, глава Киевской муниципальной ассамблеи , председатель КГГА 1992 1993гг. ( ул. Крещатик, 4 , конференц-зал ) . Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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