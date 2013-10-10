Украина намерена к 2022 году удвоить поток иностранных туристов в страну

Украина намерена удвоить поток иностранных туристов в страну к 2022 году – до 50 млн человек в год, и увеличить количество рабочих мест в туристической сфере до 1 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины со ссылкой на вице-премьер министра Александра Вилкула.

«Перед нами стоит задача до 2022 года вдвое увеличить число туристов в Украину – до 50 млн в год. Соответственно, с 400 тыс. до 1 млн вырастет количество рабочих мест отрасли, а ожидаемое увеличение поступлений в бюджет вырастет с 1,5 млрд грн до 5 млрд грн», - сказал Вилкул на открытии ІІ Киевского международного туристического форума.

Он напомнил, что к концу 2013 года должна быть принята Госпрограмма развития туристической отрасли в Украине.

«Концепция предусматривает максимальное раскрытие туристических возможностей регионов. В частности, Крым и Карпаты должны быть круглогодичными курортами. Промышленные регионы имеют потенциал развития индустриального туризма. Украина должна расширить спектр услуг и повысить качество сервиса», - отметил вице-премьер-министр, добавив, что госпрограмма развития туризма будет предусматривать дерегуляцию турдеятельности.

По его словам, развитию туризма и повышению имиджа Украины также должны способствовать культурные и спортивные мероприятия мирового уровня.

«Большим прорывом было Евро-2012. В августе этого года мы принимали и успешно провели юношеский Чемпионат Европы по баскетболу 2013 (U-16), который по оценке ФИБА назван лучшим за всю историю существования чемпионата. Следующим важным шагом станет проведение в 2015 году Чемпионата Европы по баскетболу. Украина подаст заявку на проведение Зимних Олимпийских игр-2022», - сказал Вилкул.

По данным пресс-службы правительства, в открытии форума, который будет проходить с 10 по 12 октября, приняли участие представители 29 стран. В рамках мероприятия пройдет заседание министров туризма стран Организации Черноморского Экономического сотрудничества, посвященное продвижению Черноморского региона как привлекательного для туристов.

Кроме того, во время форума будет презентована Концепция туристического брендирования Украины, пройдет ряд международных конференций и круглых столов. В частности, пройдет дискуссия относительно роли культурного наследия для развития туризма, перспектив расширения оздоровительного туризма, а также туристического маркетинга территорий и актуальных вопросов разработки и внедрения туристического бренда Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным вице-премьер министра Украины Александра Виклула, за последние три года ежегодное число въезжающих в Украину туристов увеличилось более чем на 1,1 млн и составило 24,6 млн человек в год. При этом вклад сферы туризма в ВВП нашей страны составляет лишь 2,2%.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, объем платежей по туристическому сбору в Украине в январе-августе 2013 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 10% - до 26,1 млн грн.