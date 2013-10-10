ТОП-10 (10 октября)

Россия подтвердила, что Украина переплачивает за газ 150-160 долл. – эксперт

Парламент одобрил госгарантии «Нафтогазу» на 11 млрд грн

Медведев предложил работать над созданием зернового пула России, Украины и Казахстана

Индекс деловых ожиданий в Украине снизился

Украина и Турция готовятся подписать соглашение о свободной торговле

Бюджетный кризис в США не отразится на курсе гривни к доллару - эксперт

В Украине упростили получение пособия при рождении ребенка

Азаров: Украине непонятна пассивность ЕС в вопросе реверса газа через Словакию

Рада намерена разрешить погашать долги за энергоресурсы векселями

Депутаты приняли правительственный антирейдерский закон

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Россия подтвердила, что Украина переплачивает за газ 150-160 долл. – эксперт

Фактом продажи «Газпромом» группе Ostchem Holding 5 млрд куб. м газа по цене 260 долл. за тысячу кубометров Россия фактически подтвердила, что Украина переплачивает за газ по контракту 2009 года 150-160 долларов за тысячу кубометров.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский.

“Путин фактически признал, что Украина переплачивает за газ. Если посчитать, отталкиваясь от рыночной цены на газ в Европе по долгосрочным контрактам, то стоимость российского газа на границе Украины с Россией должна составлять 230-250 долларов США за 1000 кубометров. С учетом современной рентабельности «Газпрома» и качества российского природного газа - в среднем 260”, - сказал Соколовский.

По аналогичной методике вычислялась возможная рыночная цена российского газа на границе Украины и России, в частности, в первом квартале 2009 года, отметил эксперт.

“Тогда, с учетом рентабельности «Газпрома» (и при отсутствии Харьковского соглашения), цена на газ составляла бы примерно 190-200 долларов США за 1000 кубометров, а не 360 (с учетом 20% годовой так называемой российской скидки), которые мы реально платили.

Таким образом, как, в 2009-м, так и сейчас, в 2013-м, Украина Кремлю переплачивала и переплачивает примерно 150-160 долларов США за каждые 1000 кубометров российского природного газа. А продолжение пребывания в Крыму Черноморского флота, по Харьковскому соглашению, обходится Кремлю вообще даром, что по международному праву можно интерпретировать минимум как «достижение цели незаконным путем» со всеми последствиями. В частности, так называемое Харьковское соглашение немедленно должно быть денонсировано”, - отметил Соколовский.

По словам эксперта, «так называемая «скидка по-российски» за часть газа на самом деле скидкой не является».

“Это (260 долл. – УНИАН) на самом деле нынешняя рыночная цена российского газа на европейском рынке - без транспортных расходов (от границы Украины с Россией)”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» продал холдинговой группе Ostchem Holding 5 млрд куб. м газа по цене 260 долл. за 1 тыс. куб. м для закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины.

8 октября Президент России Владимир Путин сообщил, что «Газпром» таким образом с ведома российского руководства предоставил Украине скидку на газ для закачки в ПХГ.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

2 октября на брифинге в Кабинете министров министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, что министерство прогнозирует цену на российский природный газ в 4 квартале 2013 года для «Нафтогаза Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

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Парламент одобрил госгарантии «Нафтогазу» на 11 млрд грн

Верховная Рада Украины разрешила предоставить государственные гарантии Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в размере 11 млрд грн для обеспечения корпоративных обязательств в рамках выполнения кредитных соглашений с «Газпромбанком» (РФ) в объеме 2 млрд долл. и отечественными банковскими учреждениями, в частности «Ощадбанком».

За законопроект о внесении изменений в «Закон о Государственном бюджете на 2013 год» проголосовали 231 народный депутат при необходимом минимуме 226 голосов.

При рассмотрении законопроекта ни одна из предложенных оппозиционными фракциями поправок не была поддержана большинством Рады.

Как сообщал УНИАН, ранее представители Министерства энергетики и угольной промышленности на обсуждении проекта закона в Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета отмечали, что объем запрашиваемых средств является на данный момент исчерпывающим.

«Относительно кредитного соглашения с «Газпромбанком» должны сказать, что задолженность по состоянию на 4 сентября составляет 1,794 млрд долл. Чтобы воспользоваться этими средствами, необходимы государственные гарантии в объеме не менее 500 млн долл. (порядка 4 млрд грн). Что касается обязательств перед «Ощадбанком», то необходимо 6,236 млрд грн для того, чтобы обеспечить облигации, которые, как ожидается, будут выпущены НАКом (и полностью выкуплены «Ощадбанком» – УНИАН)», - подчеркивали представители Минэнергоугля.

В июле т.г. Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде предоставить НАК «Нафтогаз Украины» государственные гарантии с целью сбалансирования денежных потоков НАКа посредством пролонгирования сроков пользования кредитными средствами, привлеченными в рамках подписанных кредитных соглашений. По мнению правительства, государственные гарантии являются наиболее приемлемым способом обеспечения обязательств, поскольку «Газпромбанк» в ходе переговоров с «Нафтогазом» выразил готовность и далее предоставлять возможность пользования кредитными средствами при условии предоставления в 2013 году дополнительного обеспечения своих обязательств по кредитному соглашению, в том числе государственных гарантий.

В июле 2012 года «Нафтогаз Украины» заключил ряд кредитных соглашений для обеспечения своевременных и полных расчетов с «Газпромом» за импортированный в Украину природный газ. На тот момент кредиты стали единственным эффективным инструментом расчетов в условиях дефицита оборотных средств НАКа, вызванного государственным регулированием цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию для населения, а также неудовлетворительным состоянием расчетов потребителей за полученный природный газ.

В частности, «Нафтогаз» заключил соглашение о предоставлении срочной кредитной линии на сумму до 2 млрд долл. США с российским «Газпромбанком» со сроком погашения основной суммы задолженности 24 июня 2013 года, а ранее аналогичные кредитные соглашения были заключены с рядом отечественных банковских учреждений - «Ощадбанком», «Укргазбанком», «Укрэксимбанком» и др. Условиями этих кредитных соглашений предусмотрено погашение части основного долга до конца 2013 года.

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Медведев предложил работать над созданием зернового пула России, Украины и Казахстана

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил продолжить работу по созданию Причерноморского зернового пула России, Украины и Казахстана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на заседании российского правительства.

«Хотел бы еще обратить внимание на одну тему, которую мы на международном уровне неоднократно обсуждали, – это создание так называемого зернового пула с нашими партнерами – Казахстаном и Украиной», - сказал Медведев, отметив, что в трех странах неплохой урожай зерна.

«Есть достаточно очевидный экспортный потенциал. Просил бы еще раз вернуться к этому вопросу, пообсуждать с коллегами, потому что координация нашей политикой на зерновом направлении по вопросам экспорта зерна достаточно важна с учетом наших возможностей - России, Украины и Казахстана», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября на открытии заседания Кабинета министров Украины премьер-министр Николай Азаров поручил Министерству экономического развития, Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству инфраструктуры и Министерству доходов и сборов начать работу по созданию Причерноморского зернового пула с Россией и Казахстаном. По словам Азарова, совместная работа трех стран на зерновом рынке позволит значительно минимизировать риски колебания цен и избежать конъюнктурных потерь.

12 июля т.г. глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Украины Николай Азаров обсудили возможность вернуться к идее создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном, которая обсуждается уже несколько лет. 10 сентября 2012 года в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ сообщили, что Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна. Его главная задача - обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна. В долгосрочном плане деятельность совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику.

После этого страны несколько раз возвращались к обсуждению возможности создания зернового пула, однако никаких решений принято не было.

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Индекс деловых ожиданий в Украине снизился

Индекс деловых ожиданий руководителей предприятий Украины в третьем квартале 2013 года снизился на 0,6 п.п. до 113,8% с 114,4% в предыдущем квартале, сообщил Национальный банк Украины на официальном сайте.

«Респонденты положительно оценивают перспективы развития своих предприятий в последующие три и 12 месяцев. Незначительное снижение оценок респондентов по увеличению объемов реализации продукции, инвестиций, а также финансово-экономического состояния своих предприятий в следующие 12 месяцев обусловили снижение Индекса деловых ожиданий (ИДО) на уровне 113,8% по сравнению с 114,4% в предыдущем квартале», - отмечается в сообщении.

В то же время респонденты значительно улучшили оценки текущего финансово-экономического состояния своих предприятий и третий квартал подряд оценивают его положительно: баланс между оценками состояния "хорошее" и " плохое" вырос до 4,7% по сравнению с 1,9% во II квартале 2013 года.

По ожиданиям респондентов, в следующие три месяца потребность в заемных средствах будет расти. В то же время доля респондентов, которые уже пользуются банковскими кредитами, и тех, которые планируют брать банковские кредиты в дальнейшем, выросла. Доля предприятий, планирующих брать банковские кредиты в гривнях, остается самой высокой.

Также респонденты третий квартал подряд снижают оценки по росту цен на покупные товары и услуги, продукцию собственного производства и оценки роста производственных затрат в ближайшие 12 месяцев. Респонденты полагают, что самым влиятельным фактором изменений исходных цен предприятий является рост цен на энергоносители и сырье и материалы.

Как сообщал УНИАН, во втором квартале 2013 года ожидания руководителей предприятий относительно производства товаров и услуг на следующие 12 месяцев снизились, о чем свидетельствует снижение индекса деловых ожиданий во втором квартале 2013 года на 4,3 п.п. до 114,4% относительно первого квартала 2013 года.

Индекс деловых ожиданий в первом квартале 2013 года составил 118,7%, в четвертом квартале 2012 года этот показатель составлял 114,3%.

По информации Нацбанка, ежеквартальный опрос относительно деловых ожиданий проводится среди руководителей предприятий Украины, в опросе принимают участие представители предприятий из всех регионов страны, представляющих экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам по количеству работников. Результаты опроса отражают мнения респондентов - руководителей предприятий Украины и не являются оценками Национального банка Украины.

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Украина и Турция готовятся подписать соглашение о свободной торговле

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что работа над соглашением о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией близится к завершению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал 9 октября в Анкаре после завершения Третьего заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой, которая является ключевым механизмом украинско-турецкого взаимодействия.

"По вопросу торговых отношений мы готовим судьбоносное решение - подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между нашими государствами. И мы уже идем к завершению", - сказал Президент.

По словам Януковича, безусловно, этот процесс идет параллельно с процессом подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, которое Украина планирует подписать в конце ноября этого года.

"Как только мы подпишем это соглашение, мы будем работать уже в равных условиях - Украина и Турция - в условиях ассоциации", - сказал Янукович.

В свою очередь премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган в контексте переговоров о создании ЗСТ и увеличении товарооборота между двумя странами отметил: "Давайте достигнем 20 млрд долл. к концу 2015 года".

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Бюджетный кризис в США не отразится на курсе гривни к доллару - эксперт

Бюджетный кризис в США, грозящий дефолтом крупнейшей экономике мира, значительно не отразится на курсе гривни к доллару и реальных рисков на сегодняшний день для украинской валюты не существует.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили эксперты в ходе пресс-конференции в Киеве.

По мнению сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций Виталия Кравчука, курс гривни к доллару из-за ситуации в Штатах может стабилизироваться на уровне 8 грн/долл., из-за незначительного ослабления доллара.

Аналогичного мнения придерживается президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. «В случае наступления дефолта в США доллар будет стоить 4 гривни», - прогнозирует эксперт. При этом, по его оценке, вероятность наступления дефолта очень низкая и составляет всего 4%, в то время как вероятность дефолта в Украине, по оценке эксперта, составляет 52%.

По прогнозам Охрименко, к концу года гривню может ожидать небольшая ревальвация.

«В конце года чаще всего наблюдается сброс валюты, потому что спрос меньше. В первом полугодии следующего года курс будет «топтаться на месте» 8,15-8,18 грн/долл.», - сказал эксперт, добавив, что Нацбанк сейчас контролирует ситуацию и есть надежды, что меры, принимаемые Нацбанком, поэтапно снизят долларизацию украинской экономики.

По мнению директора Аналитической группы «Da Vinci AG» Анатолия Баронина, на сегодняшний день рисков для украинской валюты в пределах того коридора, который соблюдается, не существует.

“Нацбанк понял, что не надо тратить большие средства на выравнивание курса на межбанке. Несмотря на то, что существует большая просадка по экспорту на внешних рынках, есть еще административные механизмы наполнения золотовалютных резервов”, - сказал он.

При этом эксперт добавил, что если ситуация на внешних рынках сохранится в первом полугодии 2014 года, надо будет делать коррекцию прогноза гривни в негативную сторону.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 октября 2013 года составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл., меньше показателя на 1 сентября (21,656 млрд долл.)

Чистая покупка наличной валюты населением в августе 2013 года составила 136,2 млн долл. По итогам января-августа чистая покупка валюты населением составила 262,3 млн долл. (в эквиваленте).

В августе объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 3,244 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,554 млрд долл., продали - на 1,690 млрд долл.

Ранее в сентябре опрошенные УНИАН эксперты прогнозировали снижение курса гривни к доллару до 8,5 грн за доллар до конца года.

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В Украине упростили получение пособия при рождении ребенка

Верховная Рада приняла Закон "О внесении дополнений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно сокращения количества документов для получения государственного пособия при рождении ребенка" с предложениями Президента Украины от 7 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 243 из 378 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно принятому закону, в частности, в Законе “О государственной помощи семьям с детьми” статья 10-я "Право на пособие при рождении ребенка" определяет, что пособие при рождении ребенка по данному закону предоставляется одному из родителей ребенка (опекуну), с которым постоянно проживает ребенок. Единоразовое пособие, назначенное опекуну, считается собственностью ребенка.

Статья 11 дополняется четырьмя новыми частями, согласно которым для назначения пособия при рождении ребенка в орган труда и социальной защиты населения при условии предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о рождении ребенка подается заявление одного из родителей (опекуна), с которым постоянно проживает ребенок.

Заявление складывается в произвольной форме с указанием данных для регистрации места проживания ребенка.

Этот перечень документов является исчерпывающим.

Орган труда и социальной защиты населения по месту жительства одного из родителей (опекуна), с которым постоянно проживает ребенок, или по месту рождения ребенка после обращения одного из родителей (опекуна) за назначением пособия при рождении ребенка: самостоятельно получает от органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, из государственных реестров и в порядке обмена информацией все необходимые сведения для назначения такого пособия; направляет центральному органу исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере регистрации физических лиц, данные для регистрации места проживания ребенка, которое указало лицо, обращающееся за пособием.

Статья 6 Закона “О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине” дополняется новой частью, согласно которой регистрация места проживания новорожденного ребенка осуществляется также на основании направленных органами социальной защиты населения данных, которые указал законный представитель, с которым постоянно проживает ребенок, в заявлении о назначении пособия при рождении ребенка.

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Азаров: Украине непонятна пассивность ЕС в вопросе реверса газа через Словакию

Украине непонятна пассивная позиция Европейского Союза в вопросе налаживания реверсных поставок газа через территорию Словакии в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером.

«Нам трудно понять, почему так тяжело идут переговоры со Словакией, таким же, как и мы, членом Европейского энергетического сообщества», - сказал Азаров.

Он отметил, что Словакия является соседом Украины и членом Европейского Союза, и нерешенность вопроса о поставках газа осложняет позиции Украины в газовых переговорах с Российской Федерацией.

«Нерешенность этого вопроса (поставок газа — УНИАН) до сих пор заставляет ставить вопрос о политике Европейского Союза. Понятно, что любая задержка в этом вопросе осложняет наши переговорные позиции с Россией. Возникает вопрос - это политика Словакии, политика России или политика Европейского Союза?», - сказал Азаров.

Напомним, 24 сентября председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский сообщил журналистам, что Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ. А согласовать реверс, как отмечал Томбинский, необходимо со всеми участниками процесса.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия должна была дать юридическую оценку предложениям Украины и Словакии по реверсным поставкам газа до конца сентября. Ранее директор секретариата Энергетического сообщества Янеш Копач отмечал, что поставки природного газа из Словакии в Украину в реверсном режиме могут начаться уже до конца текущего года, однако этот вопрос непосредственно зависит от активности действий НАК «Нафтогаз Украины» в этом вопросе.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

По мнению министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, открытие маршрута поставки природного газа через территорию Словакии позволит Украине полностью диверсифицировать его поставки на территорию страны.

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Рада намерена разрешить погашать долги за энергоресурсы векселями

Верховная Рада намерена ввести финансовые векселя для погашения долгов предприятиями теплокоммунэнерго, которые возникли из-за разницы в тарифах на тепловую энергию и услуги по централизованному водоснабжению для населения.

Соответствующий правительственный законопроект в первом чтении на заседании в четверг поддержали 234 депутата при необходимом минимуме 226.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается предоставить Кабинету министров право на реструктуризацию бюджетной задолженности перед предприятиями ТКЭ путем выдачи финансовых казначейских векселей со сроком обращения до пяти лет и доходностью 5%.

Авторы законопроекта называют основным фактором возникшей задолженности предприятий теплоэнергетики за импортированный природный газ, потребленный для производства тепловой энергии, невозмещенную надлежащим образом задолженность государственного бюджета перед местными бюджетами по разнице в тарифах на тепловую энергию для населения, общая сумма которой по состоянию на 1 сентября увеличилась с начала текущего года до 10,6 млрд грн с 3,9 млрд грн.

«Это приводит к критическому финансовому состоянию предприятий теплоэнергетики и угрожает срывом отопительного сезона 2013-2014 гг. во всех регионах Украины, что недопустимо», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в документе указывается, что задолженность госбюджета перед местными бюджетами по возмещению предприятиям ТКЭ разницы в тарифах на услуги, предоставляемые населению по централизованному водоснабжению, с начала года увеличилась до 8,2 млрд грн с 4,4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает ввести финансовые векселя для предприятий теплокоммунэнерго для осуществления взаиморасчетов по разнице в тарифах на электроэнергию.

4 июля 2013 года Верховная Рада разрешила структурировать бюджетную задолженность векселями.

7 августа 2013 года Президент Украины подписал Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части усовершенствования процедуры оборота финансовых векселей.

Денежные расчеты по векселям и контроль за ними будет обеспечивать Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках НБУ. При неисполнении банком-векселедателем обязательства по финансовому векселю Нацбанк в установленном порядке будет списывать необходимые средства с его корреспондентского счета и перечислять Расчетному центру.

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Депутаты приняли правительственный антирейдерский закон

Верховная Рада приняла правительственный законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии противоправному поглощению и захвату предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 241 народный депутат (при необходимом минимуме в 226 голосов) из 393 зарегистрированных в сессионном зале.

Основной целью закона является недопущение использования схем и методов противоправного поглощения и захвата предприятий, что создает реальную угрозу национальным и экономическим интересам государства и требует формирования эффективной системы противодействия этим негативным проявлениям.

Законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Уголовный кодекс Украины, Хозяйственный кодекс Украины, Гражданский кодекс Украины, законы «О хозяйственных обществах», «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей», «О рекламе», «О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности».

Так, в частности, Уголовный кодекс дополняется статьями 205-1, 206-1 и 206-2.

Согласно статье 205-1 "Подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей", внесение в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического или физического лица – предпринимателя, заведомо ложных сведений, а также умышленная подача документов, которые содержат заведомо ложные сведения, государственному регистратору – наказываются штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок от 3 до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 2 лет.

Статья 206-1 "Захват здания, сооружения или иного объекта предприятия, учреждения, организации" определяет, в частности, что захват здания, сооружения или иного объекта предприятия, учреждения, организации или другое неправомерное вмешательство в деятельность предприятия, учреждения, организации с целью противоправного управления им (ею), при отсутствии признаков противодействия законной хозяйственной деятельности, что привело к нарушению нормальной работы такого предприятия, учреждения, организации, - наказывается ограничением свободы сроком до 2 лет или лишением свободы на тот же срок.

Согласно статье 206-2 "Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации", противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации, в том числе долями, акциями, паями их основателей, участников, акционеров, членов, путем совершения правочинов с использованием поддельных или похищенных документов, печатей, штампов предприятия, учреждения, организации - наказывается исправительными работами сроком до 2 лет или ограничением свободы сроком до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет.

В Хозяйственном процессуальном кодексе определяется, что дела в спорах между юридическим лицом и его участниками (основателями, акционерами, членами), в том числе выбывшим участником, а также между участниками (основателями, акционерами, членами) юридического лица, связанными с созданием, деятельностью, управлением и прекращением такого лица, рассматриваются хозяйственным судом по местонахождению юридического лица согласно Единому государственному реестру юридических лиц и физических лиц - предпринимателей.