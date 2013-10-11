Азаров пригласил Меркель посетить Украину

Николай Азаров и Гидо Вестервелле

Премьер-министр Украины Николай Азаров пригласил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель посетить с официальным визитом Украину.

Об этом он заявил во время встречи с федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Гидо Вестервелле, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

В ходе встречи Азаров и Вестервелле обсудили вопросы двусторонних отношений и подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

Вестервелле подчеркнул, что Германия поддерживает Украину в ее евроинтеграционных стремлениях. «Я хочу заверить Вас, что Германия поддерживает Украину на ее пути в Европу. Мы считаем это вопросом не только важным для наших двусторонних отношений. Мы считаем это вопросом исторической важности для Европы», - подчеркнул он.

В свою очередь Азаров сказал, что Украина высоко ценит сотрудничество с Германией. «Мы очень ценим взаимоотношения с Вашей страной. Мы прекрасно понимаем роль Германии в Европейском Союзе», - сказал премьер-министр Украины.

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