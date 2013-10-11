Фюле: Евросоюз рассчитывает на «саммит достижений» в ноябре

Европейский Союз рассчитывает, что саммит «Восточного партнерства» в ноябре в Вильнюсе станет «саммитом достижений».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил комиссар Европейской комиссии Штефан Фюле во время международной конференции «На пути к Восточному партнерству» сегодня в Киеве.

«Мы выработали политику, которая давала нам мощные средства для привлечения наших партнеров. Значительный прогресс был достигнут за последние 4 года. Встречи политического уровня стали проходить все чаще, так же, как и неформальные встречи», - сказал Фюле.

Он отметил, что «значительный прогресс был достигнут в сфере либерализации визового режима. Кроме того, развитие гражданского общества также было успешным. В ноябре на «Вильнюсском саммите» надеемся достигнуть наибольшего прогресса, создав политическую ассоциацию и углубленную интеграцию в Евросоюз, в том числе – в зону свободной торговли».

По словам Фюле, это будет значительный «шаг к трансформации добрососедства». «Я это называю изменением правил игры, и я это называю первым саммитом, на котором будут достигнуты практические цели, действия… Это средство расширения Европы. Это будет саммит достижений», - подчеркнул Фюле.

Он отметил, что ЕС хочет увидеть подписание Соглашения об ассоциации с Украиной. «И мы хотим увидеть такие же подписания с Молдовой и Грузией, мы хотим увидеть значительный прогресс в мобильности населения и значительные результаты в транспорте и образовании», - добавил еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года в Вильнюсе состоится саммит руководства Евросоюза и лидеров стран-участниц программы ЕС «Восточное партнерство», в ходе которого ожидается подписание с Украиной Соглашения об ассоциации и о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Молдова и Грузия намерены парафировать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом на Вильнюсском саммите.

Инициатива «Восточное партнерство» была выдвинута Польшей и Швецией и утверждена на саммите ЕС в Брюсселе в 2008 году, официально учреждена в мае 2009 года в Праге.

Цель программы - сближение ЕС с Украиной, Арменией, Молдовой, Грузией, Азербайджаном и Беларусью без их принятия в состав ЕС.

Программа предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС, увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи и усиление энергетической безопасности.