Германия поддерживает введение безвизового режима между Украиной и ЕС

Германия поддерживает введение безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом в долгосрочной перспективе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил федеральный министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле во время международной конференции «На пути к Восточному партнерству» в Киеве.

«Германия серьезно поддерживает долгосрочную цель создания безвизового режима», - сказал он.

По его словам, если европейские и украинские граждане будут более объединенными, если бизнесмены, студенты и работники «смогут путешествовать без ограничений, тогда будет выполнено одно из основных заданий «Восточного партнерства» ЕС – улучшить мобильность».

"Моя страна и наше правительство поддерживают идею подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС... Мы все - европейцы, принадлежим одной истории, культуре, у нас совместное прошлое. Германия хочет видеть Украину партнером", - добавил Вестервелле.

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2013 года вступило в силу соглашение о дальнейшем упрощении визового режима между Украиной и Европейским Союзом.

Соглашение, подписанное 23 июля 2012 года, предусматривает внесение изменений в соглашение об упрощении оформления виз. Изменения предусматривают дальнейшее упрощение в требованиях по предоставлению документов при подаче заявок на визы для журналистов и водителей международных грузовых и пассажирских перевозок, а также упрощение для технического персонала, который сопровождает журналистов, близких родственников граждан одной из стран ЕС, лиц, которые сопровождают путешествующих с целью решения медицинских проблем, представителей гражданского общества, которые направляются для участия в семинарах, тренингах и т.п., лиц, которые едут для участия в международных выставках симпозиумах и семинарах, а также представителей религиозных организаций, которые принимают участие в официальных трансграничных программах сотрудничества ЕС.