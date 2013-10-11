Ратификация ассоциации Украины с ЕС может состояться в марте-апреле 2014 года

Ратификация Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом может состояться в марте-апреле 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время международной конференции «На пути к Восточному партнерству» сегодня в Киеве заявил депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольски.

«Если Украина подпишет Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в ноябре в Вильнюсе, то ратификация может состояться в марте-апреле следующего года», - сказал евродепутат.

При этом Сариуш-Вольски подчеркнул, что Украине для подписания соглашения Украине предстоит выполнить главное условие – освободить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в ноябре подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.

23 сентября представители стран-членов Европейского Союза приняли решение по поводу процедуры временного применения Соглашения об ассоциации с Украиной, в соответствии с которым, большая часть соглашения сможет временно применяться сразу с момента подписания.

По данным экспертов, вступление в силу временного действия норм ЗСТ, согласно действующим процедурам, может начаться не ранее марта 2014 года в случае подписания Соглашения об ассоциации в ноябре.