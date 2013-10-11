Рыбак: Рада будет готова ратифицировать ассоциацию из ЕС в сжатые сроки

Верховная Рада будет готова ратифицировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в сжатые сроки после его подписания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак во время заседания Национального круглого стола по вопросам европейской интеграции.

“Верховная Рада, опираясь на мнение большинства, будет готова ратифицировать Соглашение об ассоциации в сжатые сроки после его подписания”, подчеркнул Рыбак.

Председатель ВР отметил, что перед парламентом на сегодняшний день стоит задача “рассмотреть принципиально важный пакет законопроектов”.

Он добавил, что приоритетное значение “мы уделяем реформе прокуратуры и усовершенствованию избирательного законодательства”.

Рыбак подчеркнул, что по получении выводов Венецианской комиссии ВР рассмотрит эти законопроекты как первоочередные еще до Вильнюсского саммита. “Парламент также готов к принятию законопроектов, направленных на реформирование украинских силовых и правоохранительных ведомств, милиции, Службы безопасности, создание государственного бюро расследований”, - добавил председатель ВР.

Он выразил надежду, что настоящие документы “будут рассмотрены конструктивно и своевременно приняты”. “Мы рассчитываем, что такой законодательный прогресс будет должным образом оценен Евросоюзом и положительно скажется на одобрении политического решения относительно подписания Соглашения об ассоциации на саммите “Восточного партнерства” в ноябре 2013 года”, - подчеркнул он.

Рыбак отметил, что во время 2-й и 3-й сессии парламента приняты 15 законов и других законодательных актов, имеющих ключевое значение для сотрудничества с Европейским Союзом.

Он подчеркнул, что большинство законопроектов принимались конституционным большинством в сессионном зале.

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