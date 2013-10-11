Фюле обещает Украине прирост ВВП более 6% благодаря ЗСТ с Евросоюзом

Режим свободной торговли с Евросоюзом, который заработает в случае подписания Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, будет давать ежегодно прирост украинской экономике более 6%.

Об этом заявил Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле на круглом столе в Верховной Раде.

“Мы провели оценочное исследование, перед тем как мы начали проводить переговоры, и мы считаем, что ежегодный прирост ВВП (Украины - УНИАН) будет составлять больше чем 6%, если Зона свободной торговли будет полностью внедрена”, - сказал Фюле.

Комиссар также отметил, что для украинских товаропроизводителей разработаны переходные положения, которые помогут украинской экономике адаптироваться для перехода на стандарты ЕС.

“Переговоры о механизмах либерализации предусматривают защиту экономики Украины, чтобы изменения не проходили слишком быстро”, - сказал Фюле.

Еврокомиссар отметил, что Соглашение об ассоциации не идет вопреки интересам России, так как российская сторона также выиграет от его подписания.

“Соглашение про ассоциацию не складывалось за счет России. Напротив, Россия также получит очень большие преимущества от интеграции стран «Восточного партнерства» в более широкую европейскую экономику”, - сказал он.

По словам Фюле, после подписания Соглашения об ассоциации Европейский Союз будет продолжать оказывать активную поддержку Украине.

“План действий после Вильнюса требует ресурсов, и ЕС готов продолжать поддерживать Украину финансовой помощью, поддержкой институционной возможности и оказывая макрофинансовую помощь”, - сказал комиссар.

При этом Фюле подчеркнул, что Украине может быть оказана помощь в размере 186 млн евро до подписания Соглашения об ассоциации и 610 млн евро — после подписания.

Фюле также отметил, что Украина должна начинать планировать свое законодательство, чтобы быстро начать работу по вопросам гармонизации законодательства со стандартами ЕС.

Как сообщал УНИАН, эксперты разошлись во мнении о результатах подписания Соглашения об ассоциации для Украины. В частности, Россия, заявила о возможных сложностях, с которыми столкнутся украинские производители, продукция которых перестанет отвечать нормам и стандартам Таможенного Союза.

О том, что Россия может поставить вопрос об отмене режима свободной торговли с Украиной после подписания ею Соглашения с ЕС об ассоциации, частью которого является положение о зоне свободной торговли, заявлял ранее советник президента РФ Сергей Глазьев. Кроме того, Глазьев заявлял, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС означает дефолт для Украины, предотвращение которого потребует от Европейского Союза не менее 35 млрд долл.

При этом глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбински заявил, что прогнозы о возможном крахе украинской экономики и о дефолте в случае подписания и имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС во многом преувеличены и высказываются людьми, которые опасаются успеха в процессе ассоциации Украины с ЕС

Кабинет министров уже завершил экономический анализ всех возможных последствий создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом и, по словам главы правительства Николая Азарова, адаптация украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза обойдется Украине в течение 10 лет в 165 млрд евро.

По мнению депутата Европарламента Яцека Сариуш-Вольски, ратификация Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом может состояться в марте-апреле 2014 года.

Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.