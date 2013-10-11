Переход на зимнее время может обойтись РФ в 300 млн долл.

Переход на зимнее время в РФ до Олимпиады в Сочи повлечет финансовые риски организаторов и может обойтись бюджету в 300 миллионов долларов, сообщил на слушаниях в Общественной палате глава оргкомитета Олимпиады в Сочи Дмитрий Чернышенко, сообщает РИА "Новости".

"Мы предвидим помимо репутационных рисков и дискомфорта для наших спортсменов, логистических проблем, финансовые риски. Дополнительные затраты федерального бюджета на компенсацию претензий международным телевещателям, у которых могут измениться рекламные контракты в случае перевода времени, приведут к выставлению неустоек... и нам придется это компенсировать. Размер рисков может превышать более 300 миллионов долларов", - сказал Чернышенко.

Он отметил, что организаторы Олимпиады составляли расписание для спортсменов, учитывая, в первую очередь, интересы российской сборной. Кроме того, уже сформированы транспортные потоки, смоделированы поставки продуктов, и изменение времени даже на час "приведет к фатальным изменениям в расписаниях".

Чернышенко напомнил, что организаторы имеют обязательства и перед международными телевещателями, которые будут транслировать соревнования. "Стоимость телеправ на два цикла Олимпийских игр, куда входит Сочи, - это 4,5 миллиарда долларов", - сообщил Чернышенко.

Сейчас в России действует постоянное летнее время. Переход на "зимнее"и "летнее" время был отменен летом 2011 года. После этого в России стала действовать система исчисления времени, опережающая астрономическое время на два часа. Также страну разделили на девять часовых зон вместо 11 часовых поясов, существовавших ранее. Россияне неоднозначно восприняли смену уже привычного режима, у многих это решение вызвало недовольство, люди заговорили о хроническом недосыпании и усталости, дети вынуждены ходить в школы и детские сады зимой в темноте.

В Госдуму вносились несколько законопроектов о возвращении "зимнего" времени, авторами которых выступали представители всех фракций.