Беларусь может не потянуть Таможенный союз - Лукашенко

Минск . Беларусь не потянет Таможенный союз, если от него не будет экономического эффекта, заявил на пресс-конференции для российских СМИ Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Путин обещал: с 1 января 2014 года устраняем все изъятия и ограничения в торговле. В противном случае, мы Таможенный союз не потянем, если не будем видеть от него экономического эффекта», - подчеркнул Лукашенко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, при этом Лукашенко отметил, что Беларусь ежегодно перечисляет в российский бюджет около 4 млрд долл. экспортных нефтяных пошлин.

«Если бы Минск не перечислял в бюджет РФ пошлины от экспорта за пределы ТС произведенных из российской нефти нефтепродуктов, мы бы уже Эмираты здесь могли построить», - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что от устранения изъятий и ограничений во взаимной торговле выиграли бы не только Беларусь и Россия, но и их партнер по ТС - Казахстан.

Справка УНИАН. Беларусь и Россия в декабре 2010 года подписали межправительственное соглашение о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин при вывозе с территории республики за пределы Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти.

В соответствии с документом, Беларусь полностью унифицировала ставки экспортных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты до российского уровня. Согласно данному соглашению, Беларусь перечисляет в бюджет России весь объем экспортных пошлин на нефтепродукты, полученные из российской нефти. Экспортные пошлины на нефтепродукты, выработанные из нефти, происходящей из третьих стран, поступают в белорусский бюджет.

В 2012 году Беларусь перечислила в бюджет России 3,8 млрд долл вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, полученные из российской нефти, против 3,07 млрд долл в 2011 году.