Анонс на 14 октября

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры, предпринятые по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра; Владимир Демчук, заместитель начальника Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации.

* Состоится открытие проекта Твиннинг по реализации Европейских космических программ в сфере спутниковой навигации (EGNOS/GALILEO) и дистанционного зондирования Земли (GMES). Проект реализуется Национальным Институтом Аэрокосмических Технологий Испании (INTA) и Государственным Космическим Агентством Украины (ГКАУ). Цель проекта - способствовать активному участию Украины в двух наиболее динамичных сферах космической деятельности в Европе - дистанционном зондировании Земли и спутниковой навигации для достижения расширения украинско-европейского сотрудничества в этих сферах. Участники: Юрий Алексеев, председатель ГКАУ; Ян Томбинський, посол, глава Представительства ЕС в Украине; Хосе Родригес Мояно, посол Королевства Испании, Вячеслав Толкованов, глава Национального Агентства Украины по вопросам госслужбы, Сергей Засуха, зам.председателя ГКАУ; Мануэль Мулеро Валензуела, руководитель проекта от Испании, директор программы GALILEO, Национальный Институт аэрокосмических технологий Испании.

* Состоится подписание Финансового и проектного соглашения по гранту в размере 7 млн евро между Министерством социальной политики Украины, немецким банком KfW и Украинским фондом социальных инвестиций. Участники: министр соцполитики Украины Наталья Королевская, посол Федеративной Республики Германия Кристоф Вайль, директор KfW бюро в Киеве Гуннар Вельцхольц, исполнительный директор Украинского фонда социальных инвестиций Виктор Мирошниченко. Этим соглашением немецкое правительство расширяет совместный проект «Содействие развитию социальной инфраструктуры» и предоставляет дальнейшие 7 млн. евро грантовых средств на проекты по реконструкции объектов социальной инфраструктуры в сельской местности Украины (школы, детские сады, учреждения первичной медицинской помощи, клубы, водопроводы). Новая фаза проекта будет реализовываться во Львовской, Винницкой и Кировоградской областях.

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